(P) Gama Serie Expert Metal Detox: inovația de care orice păr vopsit are nevoie

Una dintre problemele principale cu care ne confruntăm atunci când alegem să ne vopsim sau să ne decolorăm părul o reprezintă deteriorarea acestuia. De câte ori nu ți s-a întâmplat ca în urma unei astfel de proceduri, firele tale de păr să se rupă mult mai ușor? Chiar și când podoaba ta capilară era extrem de sănătoasă.

Ei bine, după șapte ani de cercetări și nouă patente, oamenii de știință de la Universitatea Ioannina în colaborare cu echipa de cercetare L’Oréal Professionnel Paris au găsit care este cauza acestei probleme. Metalele depozitate în interiorul firului de păr. Cantitatea acestora poate varia în funcție de calitatea apei din fiecare oraș. Cu toate acestea însă, chiar și cea mai curată apă poate fi contaminată. Iar cu fiecare spălare, nu facem altceva decât să acumulăm și mai multe metale în interiorul firului de păr. Deși nu sunt nocive pentru sănătatea noastră, trebuie să știi că acestea facilitează ruperea părului și chiar obținerea unei alte nuanțe, diferită de cea pe care ți-o doreai. Mai exact, în timpul procesului de colorare, balayage și decolorare, metalele din interiorul firului de păr interacționează cu compușii oxidanți din vopsea și cauzează ruperea firului de păr, influențând în egală măsură și culoarea obținută.

Glicoamina, molecula salvatoare

Tocmai de aceea, pentru a preveni aceste situații, specialiștii de la L’Oréal Professionnel Paris au dezvoltat gama Serie Expert Metal Detox. Aceasta are la bază o moleculă extrem de puternică, numită glicoamină, care reușește să neutralizeze metalele din interiorul firelor de păr. Glicoamina nu este doar puternică, ci și extrem de mică, fiind astfel singura moleculă capabilă să penetreze firul de păr în profunzime. Odată ce a intrat în firul de păr, molecula cuprinde întreaga cantitate de metal din acesta și o neutralizează, asigurând un proces de proces de colorare, balayage și decolorare reușit.

„Sănătos este un cuvânt ce nu va ieși niciodată din trend. Supraprocesarea părului este un fenomen din ce în ce mai întâlnit datorită exploziei social media în care dorim să afișăm #hairgoals. Un păr supraprocesat va acumula mult mai repede metale grele din apă făcând rezultatul final de colorare mai puțin previzibil și sensibilizând pe termen lung fibra capilara. Noutatea absolută a Metal Detox este tocmai faptul că elimină acumulările de metale grele din interioriul fibrei capilare, într-un mod rapid și eficient , oferind pe lângă o cosmeticitate sporită și o fidelitate mult mai mare a culorii finale indiferent că vorbim de o colorare clasică sau de ultima tendință în materie de blonduri, babylights. Atât pentru profesionist, cât și pentru client, Metal Detox este o tehnologie unică, revoluționară aș spune, ce schimbă radical modul în care ne raportăm la colorarea sau decolorarea părului. Cu Metal Detox #hairgoals este realizabil fără să compromiți sănătatea acestuia.', explică Sorin Stratulat, ambasador Redken și hairstylist la salonul Beauty District.

Gama Serie Expert Metal Detox

Gama Serie Expert Metal Detox este un protocol care se realizează în trei pași, și de care te poți bucura la salon după fiecare colorare, balayage sau decolorare. Nu doar că îți va menține părul sănătos, prevenind ruperea firelor, însă te va ajuta și să obții nuanța pe care ți-o doreai. Iar statisticile dovedesc asta. În urma a peste 10.000 de teste VIVO și a 102 teste instrumentale, cercetătorii au descoperit că riscul de rupere a firului de păr scade cu până la 87%*, iar șansa de a obține culoarea dorită este de 100%**.

„Am utilizat produsul și nu pot spune cuvinte mari despre el, pot spune doar cuvinte foarte mari. Starea părului este net superioară și calitativă, comparativ cu precedentele colorări dar și decolorări, iar rezultatul colorării este mult mai vizibil!', mărturisește Răzvan George Gheorghică, ambasador L’Oréal Professionnel Paris și Kérastase și hairstylist la Atipic Salon.

Camelia Tugearu, ambasador L’Oréal Professionnel Paris și hairstylist la Salon Infinity Studio adaugă că „Integritatea fibrelor este păstrată, culoarea este controlată și oxidantul își face treaba pe deplin. Rezultatul de colorare este fidel cu aşteptările coaforului. Uimitor a fost faptul că, de fiecare dată, clienta a avut reacție pozitivă, părul având la finalul procedurii un aspect mai sanătos și mai strălucitor'.

Acelasi efect este confirmat si de Dobrescu Răzvan, ambasador L’Oréal Professionnel Paris și hairstylist la Salon Yvonne, care spune că „Rezultatul este extraordinar, culoarea este foarte clară, strălucitoare, mobilitatea și elasticitatea sunt impecabile! Datorită acestui produs revoluționar procesul de vopsire sau decolorare este sigur, iar proprietățile părului se îmbunătățesc!'.

Primul pas al protocolului îl reprezintă aplicarea Spray-ul Pre-Tratament. Acesta trebuie folosit înainte de a începe procesul de colorare, balayage sau decolorare. Ai nevoie de 8-10 pulverizari dacă părul tău este scurt și de 15-30 pulverizări dacă ai un păr mediu sau lung. Acesta trebuie aplicat de la vârfuri și până la rădăcină, de la o distanță de 20 de centimetri față de păr.

Cel de-al doilea pas constă în folosirea șamponului cremă anti-metale, care are rolul de a-i oferi părului tău detoxul de care are nevoie și de a înlătura într-un mod gentil metalele depozitate în interiorul firelor.

Ultimul pas are rolul de a proteja fibra de păr și a preveni depozitarea de noi metale. Acesta este compus din două produse: Crema de îngrijire și Masca Metal Detox. Se aplică crema de îngrijire timp de un minut, iar apoi masca de protecție, ce trebuie lăsată să actioneze între 1-15 minute.

Mihaela Osman, ambasador L’Oréal Professionnel Paris și hairstylist la Salon Evolution Studio declară că este extrem de încântată de rezultatele pe care gama Serie Expert Metal Detox le oferă. „Sunt foarte impresionată de performanța acestei linii. Ca profesionist, am fost, de asemenea, surprinsă de profitabilitatea produsului. Folosind o cantitate mică de produs, a fost posibil să se obțină un rezultat cu protecție extremă, chiar și cu un nivel ridicat de iluminare. Utilizarea nu are niciun impact asupra timpului, texturii sau a tonului părului, acest aspect fiind crucial pentru noi, profesioniștii'.

Si nu este singura care atestă performanța gamei. Cristina Mailat, ambasador L’Oréal Professionnel Paris și hairstylist la Salon En Vogue spune că „Dacă ar fi să descriu protocolul Metal Detox din punctul meu de vedere: este rapid, ușor de folosit și este un produs care îmi dă încredere. Mai mult decât atât, facilitează procesul de colorare, decolorare, balayage și babylights. În mod cert, mă ajută faptul că pot să mă bazez pe un produs care menține calitatea părului în timpul proceselor chimice cu rezultate uimitoare de colorare. Mă uimește faptul că Metal Detox este foarte ușor de folosit, nu necesită timp în plus, protocolul e foarte rapid, iar părul este mătăsos și strălucitor, culoarea dorită fiind obținută cu succes. În mod cert, recomand folosirea gamei Metal Detox pentru a preveni degradarea părului și pentru a obține rezultate uimitoare de colorare în salon'.

Kit-ul pentru acasă

Chiar dacă ai avut parte de un tratament profesionist, este esențial să menții rezultatele obținute și acasă. De aceea, L’Oréal Professionnel Paris a dezvoltat un kit unic, de îngrijire pentru acasă, care te va ajuta să menții rezultatele obținute la salon și să îți păstrezi părul sănătos și plin de vitalitate. Kit-ul conține un șampon de curățare anti-metale și o mască de protecție împotriva depozitării metalelor.

Șamponul are o textură densă și o formulă fără sulfat, ce vor asigura o neutralizare completă a metalelor din păr. Masca reușește să pătrundă cu ușurință în interiorul firelor de păr, protejându-le de viitoarele particule de metal și reducând în același timp nivelul de porozitate. În plus, ambele au o aromă extrem de fresh, obținută din citrice și lemn moscat.

„Sfatul meu pentru cliente este să folosească și kit-ul pentru acasă după fiecare spălare le va proteja părul de noi depuneri de metale! Totul în doar 2 pași simpli pentru un păr suplu, hrănit, mătăsos și protejat.', recomandă Cristina Mailat.

Pentru prima dată, mulțumită gamei Serie Expert Metal Detox, poti uita de firele de păr rupte sau de nuanțele nereușite. Vara aceasta este timpul să te bucuri de un păr sănătos, strălucitor și de o culoare intensă!

Descoperă mai multe detalii despre gama Serie Expert Metal Detox, despre tendințele acestui an, dar și trucuri prin care să îți menții părul sănătos, urmărind primul episod din The International Hair series, by Pros, for Pros & all hair lovers.

*Test instrumental: procedură tehnică Spray Pre – tratament + șampon + mască

**Niciun impact negativ asupra deschiderii și absorbției optimizate a culorii părului.