Cu totii stim ca femeile sunt pasionate de machiaj si uneori poate prea mult. Asadar ne intrebam de ce? Au incredere in ele doar purtand machiaj sau le putem provoca sa se iubeasca si fara machiaj?

Asadar FOREO vrea sa incurajeze femeile sa se schimbe de la interior, sa creada in fortele proprii si in frumusetea lor naturala dar si sa isi ingrijeasca tenul corespunzator.

Influenceri si bloggeri de beauty au participat la Campania Uncover Yourself si au dezvaluit adevarata lor frumusete naturala, fara machiaj. Cu totii au primit provocarea de a descoperii increderea in frumusetea lor si sa posteze imagini fara machiaj in social media.

Campania #UNCOVERYOURSELF vine cu un mesaj puternic dedicat increderii in sine. Fie ca acest mesaj sa ghideze toate femeile in cautarea frumusetii si a inspiratiei.

“Promit sa ma iubesc, promit sa ma ingrijesc, promit sa-mi dezvalui adevaratele culori stralucitoare, promit sa-mi afisez cu incredere frumusetea. Promit sa-ti arat femeia pe care o vei vedea oricum maine dimineata, promit sa fiu tot ceea ce pot fi, autentica si sincera, imi promit mie, iti promit tie.”

FOREO vrea sa va incurajeze sa va schimbati de la interior, sa credeti in frumusetea voastra naturala si sa aveti grija de tenul vostru in mod corespunzator cu LUNA mini 2. Asadar, sa ne aratam adevarata frumusete cu incredere.

Despre LUNA mini 2

Cu un design nou si optimizat, LUNA mini 2 va permite utilizatorilor sa se bucure de o curatare mai profunda dar in acelasi timp delicata. LUNA mini 2 marcheaza un mare pas inainte datorita inovatiilor oferind o experienta superioara de curatare si un dispozitiv stylish.

Dispozitivul LUNA Mini 2 este disponibil în 5 culori interesante si este prevazut cu un sistem de curatare T-Sonic imbunatatit, asigurand o curatare chiar mai profunda si mai eficienta a fetei.

Tehnologia sofisticata T-Sonic, combinata cu o perie de fata cu 3 zone si cu 50% mai mare, indeparteaza impuritatile care provoaca pete, oferind o piele cu aspect mai curat, mai luminos si mai sanatos.

Pret 617 lei. Disponibil in Douglas si pe www.foreo.com

