(P) Un ten mai energizat, mai fresh

Iti poti schimba aspectul tenului fara sa recurgi la proceduri invazive sau alte tratamente, trebuie doar sa pariezi pe produsele potrivite, cu o eficienta demonstrata clinic. Tru Face Essence Ultra de la Nu Skin e un produs ce contine capsule cu o esenta ce are un efect benefic pielii, oferindu-i tinerete si un plus de energie.

Formula utilizeaza stiinta revolutionara anti-imbatranire ageLOC, un complex ce tinteste sursele imbatranirii pentru a-ti mentine un aspect mai fresh la nivelul pielii cu ajutorul Ethocyn, un ingredient cu eficienta dovedita clinic ce ajuta la imbunatatirea componentei cheie a fermitatii epidermei, redefinindu-i contururile.

Mai mult, ageLOC creste elasticitatea cutanata din jurul ochilor, a gatului, a barbiei, a liniei maxilarului. Si fortifica protectia pielii impotriva stresului oxidativ cu reteaua pe baza de CoQ10, vitaminele C, E, carotenoide incolore, extract de ceai verde – antioxidante puternice.

Intr-un studiu clinic, peste 55% dintre subiecti au raportat imbunatatiri atat in privinta fermitatii generale a pielii cat si a fermitatii din jurul ochilor, timp de o saptamana. Pana in saptamana a 12-a, un procentaj impresionant de 80% dintre subiecti au prezentat imbunatatiri in aceleasi zone.

Pentru rezultate optime, Tru Face Essence Ultra de la Nu Skin ar trebui inclus in regimul zilnic de ingrijire, chiar inainte de etapa de hidratare si folosit de doua ori pe zi, cate o capsula per utilizare. Se aplica doua sau trei picaturi direct pe zonele afectate, iar apoi restul produsului pe toata suprafata fetei si a gatului – pentru beneficii maxime ale esentei e suficient un strat subtire. Cele mai bune rezultate se pot observa dupa ce au fost folosite doua capsule pe zi timp de trei luni pe fata si pe gat.