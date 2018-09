(P) UFO REVINE LA SAPTAMANA MODEI CU VICTORIA BECKHAM

Brandul suedez FOREO devine alegerea expertilor: UFO cucereste lumea modei si infrumuseteaza 30 de modele inainte de machiaj si coafura pentru prezentarea de moda Victoria Beckham Spring Summer 2019 Ready to Wear la Galerie Thaddaeus Ropac in cadrul London Fashion Week 2018.

Este al doilea parteneriat de anul acesta cu casa de moda engleza cand UFO mini este partenerul de skincare ales inainte de a trimite modelele la machiaj de catre Pat McGrath si Guido Palau – ce confirma FOREO ca brand de ingrijire de cel mai inalt nivel.

Dovedind ca cele mai bune lucruri vin in pachete mici, UFO mini (versiunea entry-level a dispozitivului UFO smart mask) a fost utilizat in culise impreuna cu masca lansata de curand H2Overdose, una dintre cele 5 noi masti coreene adaugate in portofoliul FOREO.

A fost o zi a premierelor; nu numai primul show de ready to wear al Victoriei Beckham la London Fashion Week, dar si prima data cand noua colectie de masti active a fost prezentata publicului.

Masca zilei – H2Overdose, infuzata cu acid hyaluronic, este o masca textila din microfibra ce impreuna cu UFO mini asigura in 120 de secunde calmare instanta si hidratare pentru tenul modelelor, oferind un tratament de nivel spa si furnizand cea mai buna pregatire a pielii pentru orice ocazie – chiar si pentru show-ul Victoriei Beckham, asa cum a si postat pe Instagram.

Filip Sedic, CEO FOREO spune ca transformarea industriei de frumusete prin aducerea tratamentelor de nivel spa in mainile tuturor schimba modul in care lumea vede industria de beauty: Cand am prezentat prima data UFO mini in februarie, in culisele New York Fashion Week, cu echipa Victoriei Beckham, am demonstrat ca cele mai mici pachete pot avea cel mai mare impact si un regim de ingrijire dedicat poate fi usor, rapid si convenabil.

La show-ul de la Londra am adus la viata inca o data ritualul unic de ingrijire al pielii, pregatind 30 de modele inainte de hair si makeup, demonstrand cat de usoara poate deveni viata cu ajutorul tehnologiei in beauty. Combinand experiza coreana in materie de masti textile cu tehnologia suedeza, schimbam industria cosmetica pe care o stiam pana acum. Fapul ca suntem compania de ingrijire a pielii aleasa pentru London Fashion Week, ne face sa ne simtim minunat printre cele mai bune branduri de makeup, hair si fashion.

Debutul UFO mini la London Fashion Week marcheaza lansarea globala a versiunii mini a dispozitivului lansat anul acesta la CES in Vegas. Oferind aceleasi beneficii ale versiunii mari UFO, minus cryo terapia si sistemul de racire – acest dispozitiv mic, dar perfect realizat, iti ofera tenul visat in doar 90 de secunde, datorita terapiei termice, RGB LED si a pulsatiilor sonice. UFO mini este pozitionat ca versiunea entry-level la un pret de 840 lei in Douglas si pe emag.ro

Mai multe informatii gasiti pe www.foreo.com/ufo-mini. UFO mini prezinta toate beneficiile pe care le ofera inventiile FOREO, incluzand carcasa din silicon medicinal, design 100% waterproof si incarcare USB.

