Este considerate procedura Nr.1 efectuata in Asia in ceea ce priveste preferintelor doamnelor cu morfotip Asiatic.

Hiperactivitatea muschiului maseter,fiind cel mai puternic muschi masticator determina hipertrofia de maseter,care se manifesta prin cresterea in volum a acestui muschi,implicit determina aparitia formei patrate a fetei,ce reprezinta semn de masculinitate.

In sprijin vine toxina botulinica care ne va ajuta sa redefinim conturul treimii inferioare a fetei, astfel incat sa realizam un aspect mult mai feminin si delicat al fetei.

De ce este toxina botulinica de ajutor in tratarea hipertrofiei de maseter?

In primul rand, toxina botulinica (botox) este o neurotoxina de origine bacteriana, produsa de Clostridium Botulinum. Aceasta produce 7 serotipuri diferite de neurotoxine (A, B, C, D, E, F, G), doar cele de tip A si B fiind folosite in medicina.

Conform Asistent Universitar Doctor Anca Plapcianu, medic specialist dermatolog, prin injectarea toxinei botulinice la nivelul zonelor tinta, aceasta se localizeaza la jonctiunea neuro-musculara, unde blocheaza eliberarea unei substante (acetilcolina) implicata in transmiterea impulsului de la terminatiile nervoase catre muschi,producandu-se astfel relaxarea musculara.

Tratamentul hipertrofiei de maseter cu toxina botulinica este extrem de benefic si in ceea ce priveste bruxism-ul (scrasnitul dintilor).

Procedura este nedureroasa,efectele se instaleaza la 3 saptamani de la injectare si pentru intretinere se recomanda repetarea procedurii o data la 3 luni

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK