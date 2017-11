(P) Sprancenele, sub lupa

O scurta analiza a evolutiei sprancenelor ne arata cat de schimbatoare sunt trendurile si in functie de ele, forma sprancenelor. Fiecare perioada are caracteristicile sale iar acestea au fost adoptate de celebritati si femei din toata lumea.

Daca in trecut, forma sprancenelor era marcata de dramatism, astazi, putem vorbi de o abordare mai naturala. Specialistii Brow Bar & More, singurul salon de design al privirii, se ghideaza dupa un singur principiu: alegerea unei forme corecte si a unei grosimi potrivite, in functie de trasaturi, personalitate si stilul de viata. Modelate natural tinand cont de proportii si imagine, sprancenele Brow Bar sunt cu adevarat niste sprancene couture.

Ce sta in calea sprancenelor couture

„Decada 2000-2010 poate fi numita perioada extremelor: tatuaje, sprancene subtiri si arcuite sau suprapensate. O perioada de care nu multe femei isi amintesc cu drag atunci cand se uita la vechi fotografii.”, spune Alina Magnet, fondator Brow Bar & More. Toate aceste greseli pot fi insa reparate cu o consiliere potrivita, produse specifice si putina rabdare.

In opinia Brow Masters, specialistii Brow Bar, exista cateva aspecte importante de luat in calcul. Tunsul sprancenelor este cea mai comuna greseala si principalul motiv pentru care sprancenele devin rebele si greu de aranjat. Brow Masters folosesc tehnica exclusiva No cut Brows, special conceputa pentru a pastra si a imbunatati frumusetea naturala a sprancenelor. „Prin aceasta tehnica umplem golurile din spranceana cu ajutorul lungimii firelor de par. Astfel, sprânceana va părea mai plina, va avea un aspect uniform și va fi mai ușor de aranjat”, explica Alina Magnet.

O alta greseala este faptul ca uitam sa ne ghidam dupa trasaturi si nu alegem forma si grosimea sprancenei in raport cu trasaturile fetei. „Desi poate iti doresti o spranceana groasa à la Cara Delevingne s-ar putea sa nu fie neaparat spranceana potrivita pentru tine. Incearca intotdeauna sa alegi o forma ce se va armoniza cu restul trasaturilor tale. Pentru Brow Masters personalitatea fiecarei femei conteaza.”

Sa nu uitam nici de machierea excesiva sau alegerea gresita a culorilor. Machiajul este o parte a ritualului Brow Bar, dar nu ne vom baza niciodata prea mult pe acesta. „O spranceana couture are nevoie doar de un machiaj minimal. Intotdeauna le sfatuim pe clientele noastre sa aiba rabdare pentru a aduce spranceana la cea mai buna forma prin modelare”. Rezultatele frumoase se obtin in timp.

Cel mai bun combo de tehnici

Pentru a obtine spranceana naturala, in armonie cu trasaturile fetei tale, Brow Masters combina perspectiva moderna cu diferite tehnici inspirate din traditie. Un exemplu ar fi tehnica threading, aparuta in Asia de mai bine de sase mii de ani, ce presupune indeparatarea firelor de par cu ajutorul atei din fibra naturala. In pensarea sprancenelor, ata ajuta la curatarea surplusului firelor de par, forma fiind data cu ajutorul pensetei, care permite mai multa precizie.

O alta tehnica pe care o poti incerca la Brow Bar este Brow Sculpt, vopsirea sprâncenelor cu henna. „Aceasta presupune vopsirea atât a firului de păr, cât si a pielii, lucru care ne ajuta să umplem golurile, să schimbăm si obținem un efect de fard/creion pentru o perioada mai lunga de timp”. Brow Sculpt este o solutie perfecta atunci cand nu exista simetrie sau in cazul sprancenele suprapensate, explica specialistii Brow Bar. Pudra de Henna organica este cea mai bună opțiune si pentru cei care sunt alergici la peroxidul de hidrogen (un component principal al vopselei obișnuite). Aceasta este disponibila intr-o varietate larga de culori, ceea ce permite alegerea nuantei potrivita atat pentru parul blond, cat si saten.

„Avand la dispozitie o gama atat de larga de tehnici, speram ca in viitor sa vedem cat mai multe sprancene naturale si femei care stiu cum sa se foloseasca de potentialul trasaturilor personale”, spune Alina Magnet. Pe termen lung, obiectivul Brow Masters este ca fiecare femeie sa opteze pentru modelarea naturala a sprancenelor, in detrimentul tatuajului sau micropigmentarii, care, indiferent de trendurile ce vor urma, nu vor avea niciodata impactul unei sprancene couture.