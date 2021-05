Vara bate la ușă, iar vremea frumoasă te îndeamnă la cât mai multe activăți fizice în aer liber, desigur respectând toate normele de distanțare fizică în vigoare. O dată cu apropierea verii și cu gândul la mult dorita vacanță, ai mai multă grijă decât de obicei atât de aspectul pielii cât și de forma fizică a corpului.

Auzim adesea că frumusețea vine din interior, ceea ce este foarte adevărat. Dar atunci când vine vorba de piele, nu putem neglija aspectul exterior. Pielea ta are nevoie de o îngrijire corectă încă din adolescență pentru a avea un aspect sănătos. Îngrijirea pielii trebuie să facă parte din rutina ta zilnică alături de o alimentație sănătoasă, hidratare atât la interior cât și la exterior, odihnă suficientă, sport și un stil de viață echilibrat.

Herbalife Nutrition vine în sprijinul tău și îți propune Collagen Skin Booster, un supliment alimentar pentru înfrumusețare care acționează în adâncimea dermei pentru a hrăni, a revitaliza și a proteja pielea. Pe scurt, este aliatul tău de încredere pentru o piele frumoasă, cu un aspect sănătos.

Vei vedea că este foarte simplu să integrezi Collagen Skin Booster în rutina ta zilnică, adăugând o măsură de pudră (5,7g) la 250ml de apă. Amesteci până se dizolvă apoi savurezi aroma reconfortantă de căpșune și lămâie. Te va ajuta în egală măsură să consumi și necesarul zilnic recomandat de lichide. Completează-ți activitățile tale zilnice în pregătirea corpului pentru plajă, cu aceasta băutură pentru înfrumusețare.

Collagen Skin Booster are la bază peptide de colagen de înaltă calitate, numite Verisol® P, care sunt dovedite științific că reduc ridurile din jurul ochilor și îmbunătățesc elasticitatea pielii, după 4 săptămâni de utilizare. De asemenea, se poate observa după 3 luni de utilizare regulată și o reducere a semnelor vizibile de celulită.

Herbalife Nutrition Collagen Skin Booster are un conținut ridicat de vitamine cheie (A, C, E, Niacină & Biotină) și minerale (Zinc, Seleniu, Cupru & Iod) care contribuie la menținerea sănătății pielii, a părului și a unghiilor. Are puține calorii și nu conține gluten. Este recomandat ca produsul să fie folosit în cadrul unei diete echilibrate şi variate, ca parte a unui stil de viaţă activ şi sănătos.

Collagen Skin Booster completează gama de produse de nutriție externă Herbalife SKIN, care nu conține parabeni adăugați, nu conține sulfați și a fost testată dermatologic. Click aici pentru a descoperi produsele Herbalife SKIN pentru îngrijirea pielii. Nu uita să adaugi în rutina ta de îngrijire a pielii și un produs care asigură protecție UVA/UVB, precum Crema hidratantă protectoare FPS 30.

Collagen Skin Booster este disponibil în România doar prin intermediul Distribuitorilor Independenți Herbalife Nutrition. Pentru a comanda produsele este nevoie să contactezi un distribuitor accesândhttps://contact.herbalife.ro

