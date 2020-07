Suntem tot timpul în mișcare, active, ne dorim să aratăm bine 24 de ore din 24 și avem nevoie de produse de calitate, iar Cupio, brandul nr. 1 în domeniul manichiurii*, inovează permanent și oferă o gamă vastă de produse recunoscute la nivel internațional, incluzând cele mai noi tehnologii.

Dacă acum câțiva ani femeile optau pentru manichiura clasică, în ultimii doi ani manichiura semipermanentă a cucerit româncele cu avantajele pe care le are: aspect impecabil și bineînțeles, rezistență de luuungă durată.

Iar vara aceasta merită să încercați colecția specială de oje semipermanente Cupio To Go! – 2020 Collection care include 20 de nuanțe pastelate, în tonurile verii: orange, blue, candy pink, yellow, coral etc. În plus, Cupio are peste 300 de nuanțe și diverse colecții care

ne ajută să avem look-ul și stilul dorit, iar mâinile tale să atragă privirile. Așa că, în funcție de starea voastră de spirit și de ceea ce vreți să transmiteți celor din jur, puteți alege culoarea care vi se potrivește.

Pentru pasionatele de frumusețe, manichiura strălucitoare semipermanentă cu produsele Cupio are numai avantaje: calitate superioară garantată, luciu incredibil, rezistență îndelungată de până la 9 săptămâni, cel mai bun raport calitate – preț, aplicare și îndepărtare ușoară.

Pentru femeile care preferă să aibă sesiuni de beauty în confortul casei lor, Cupio a lansat provocarea de a încerca kiturile de manichiură. Fie că alegeți kitul de manichiură cu lampă led, kitul One Step sau, kitul Macarons Collection, puteți să aveți o manichiură perfectă la fel ca la salonul de înfrumusețare. Important este să urmăriți tutorialele step by step puse la dispoziție de specialiștii Cupio, pe paginile oficiale de Youtube și Facebook.

Seturile pentru manichiură Cupio cuprind principalele produse cu ajutorul cărora oricine poate învăța să modeleze unghii. De la geluri UV și ustensile de aplicat până la lampa UV pentru uscare rapidă, acestea conțin doar produse profesionale și au fost concepute pentru a vă ajuta să aplicați unghii cu gel oriunde v-ați afla.

Creativitatea și dorința de a experimenta sunt două atribute care vă vor face să evoluați în această perioadă… așa că alegeți produsele Cupio pentru a obține un look care să transmită determinarea și stilul fiecăreia dintre voi.

*conform Market Vector, o companie de cercetare de piață care a analizat vânzările în magazinele din centrele comerciale din România, în perioada 2018-2019.

