Recent am fost întrebată de ce am o pasiune atât de mare pentru parfumuri. Aș fi putut să invoc zeci de motive și să vorbesc ore în șir despre asta, dar mi-am dat seama că, ceea ce m-a fascinat întotdeauna a fost povestea din spatele fiecărei sticle. Am conștientizat că dincolo de o combinație armonioasă de arome, parfumul înseamnă mult mai mult. Îți poate stârni emoții, trăiri, amintiri, sau te poate purta într-o călătorie cu totul nouă.

De-a lungul timpului, parfumurile m-au ajutat să cunosc lumi îndepărtate, ingrediente exotice și culturi complet necunoscute. Mi-au oferit experiențe noi și m-au îmbogățit emoțional.

Iar asta a reușit să facă și noua colecție de parfumuri de la Jo Malone London. Lost in Wonder este o incursiune în lumea antică a Grădinilor Suspendate din Babilon. Frumusețea acestui loc a intrat în istorie, fiind considerată în trecut una dintre șapte minuni ale lumii antice. Celine Roux, coordonatoarea departamentului de creare a parfumurilor, mărturisește că a fost fascinată nu doar de spectacolul vizual pe care grădinile îl ofereau, ci și de povestea romantică pe care o ascundeau. Potrivit legendei, grădinile au fost plantate de către un rege în semn de iubire pentru soția sa, mistuită de dorul pentru locurile sale natale. Inspirată de peisajul pitoresc, de fantezie și de misterul unei lumi uitate, Celine a vrut să transpună toate aceste elemente în două parfumuri moderne, însă care să păstreze identitatea Jo Malone London. Și împreună cu doi dintre cei mai iscusiți parfumieri ai lumii, Sophie Labbe și Alexis Dadier, a reușit. Au creat Fig & Lotus Flower Cologne și Cypress & Grapevine Cologne Intense, două parfumuri diferite, însă în același timp complementare. Cele două subliniază contrastele, culorile și texturile acestor grădini magice.

Fig & Lotus Flower Cologne este un parfum inedit, iar asta se datorează alăturării neașteptate dintre smochine și floarea de lotus. Deși la o primă vedere cele două ingrediente pot părea contrastante, reușesc să se împletească perfect într-o aromă echilibrată și plină de prospețime. Dincolo de mirosul lor special, smochinele au o istorie îndelungată, ceea ce nu face decât să potențeze povestea parfumului. Cunoscute drept fructele zeilor, acestea s-au regăsit adesea în istoria multor culturi, de la picturi, la poezii sau povești. Mai mult decât atât, smochinul este cel mai vechi copac plantat din lume.

Floarea de lotus întregește perfect aroma smochinelor, oferind parfumului o notă fresh. Aceasta este un simbol al păcii și al purității în multe culturi, marcând de asemenea renașterea naturii. Pe lângă aceste două ingrediente principale, parfumierul Alexis Dadier a adăugat și o notă de mosc alb, pentru a-i oferi parfumului un efect de lungă durată, însă fără a-l încărca.

Cypress & Grapevine este un parfum senzual, dar în același timp proaspăt, ce face parte din categoria olfactivă a parfumurilor fougere. În mod obișnuit, pentru această categorie sunt folosite ingrediente precum lavandă, mușcate sau mușchi. Însă, cei doi parfumieri au ales să reinterpreteze noțiunea de fougere și să dea parfumului o notă extrem de actuală, mulțumită chiparosului și viței de vie.

Combinația neașteptată de elemente îi oferă parfumului un aer ușor masculin în comparație cu celelalte creații din gama Cologne Intense.

Fig & Lotus Flower Cologne și Cypress & Grapevine Cologne Intense reușesc să surprindă în totalitate frumusețea și varietatea Grădinilor Suspendate, purtându-te într-o călătorie olfactivă inedită. Cele două parfumuri pot fi purtate separat, însă și împreună. Așa cum explică chiar Celine, combinate au mult mai multă prospețime și intensitate. Sunt perfecte purtate singure, însă magice atunci când le combini.

Colecția Lost in Wonder de la Jo Malone London este disponibilă începând cu luna septembrie în magazinele Obsentum și Douglas.