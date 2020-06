(P) ELLE a încercat… FOREO UFO 2

Fiecare dintre noi are câteva produse esențiale de îngrijire la care nu ar putea renunța pentru nimic în lume. În cazul meu, de vreo patru ani încoace, sunt dispozitivele de la FOREO. De la primul model LUNA pe care l-am avut, până la cea mai nouă achiziție, UFO 2. Fie că îl strecuram în geanta de călătorie sau în cea de sală, se transformase într-un fel de Holy Grail al rutinei mele de înfrumusețare. Cum tenul meu a avut întotdeauna tendințe de îngrășare, curățarea pielii era un pas crucial pentru mine. De fiecare dată trebuia să mă asigur că nu doar reziduurile și impuritățile erau eliminate, ci și excesul de sebum cu care mă luptam. Așa că dispozitivele din gama LUNA au căpătat un bine meritat loc întâi în topul produselor mele preferate.

Apoi, în urmă cu doi ani, am încercat primul UFO, care era de altfel și primul aparat din lume care ducea termenul de tratament facial la un cu totul alt nivel. Practic, reușea să îmbine tehnologia suedeză, specifică dispozitivelor FOREO, cu expertiza măștilor coreene, într-un tratament de tip spa, pe care îl puteam obține chiar la mine acasă, în doar 90 de secunde. Și deși credeam că acest aparat reprezintă inovația supremă și că nimic nu îl poate depăși, ei bine, încă nu folosisem noul UFO 2.

Mulțumită noului UFO 2 de la FOREO, nu mai vorbim doar de măști inteligente, ci de un nou concept, de Power Mask. Am descoperit că, pentru a avea grijă de tenul meu și pentru a mă bucura de un tratament personalizat și eficient, nu mai am nevoie să petrec ore în șir la salon, ci că o pot face de acasă, într-un timp record. Mai exact 90 de secunde. De atât am nevoie în fiecare zi pentru a-mi ajuta pielea să facă față tuturor provocărilor cu care se confruntă. De la liniile fine din jurul ochilor la petele pigmentare.

Probabil te întrebi cum probleme atât de diferite pot fi tratate cu ajutorul unui singur dispozitiv. În primul rând, asta se datorează tehnologiei luminii LED cu spectru complet care stă la baza noului UFO 2. Cele 8 lumini LED au proprietăți diferite, tratând probleme distincte ale tenului, însă toate intensificând puterea de absorbție a măștilor în piele. De exemplu, lumina LED mov reduce aspectul liniilor fine și sporește strălucirea. Cea albastră reduce apariția imperfecțiunilor, iar cea verde oferă strălucire și uniformizează tonul pielii. Apoi, pe lângă lumina LED, UFO 2 dispune și de o tehnologie de încălzire, numită termo-terapie, care pregătește pielea și care face ca ingredientele din masca Power Activated să fie absorbite mai repede și să pătrundă într-un strat mai profund al acesteia. În plus, noul dispozitiv oferă căldură pielii de cinci ori mai rapid decât UFO-ul inițial, la o temperatură optimizată de 45°C.

Tehnologia de încălzire este completată de una de răcire sau crio-terapie. Aceasta reușește să răcească instant pielea, oferindu-i un aspect mai ferm și, în același timp, micșorând dimensiunea porilor. Însă partea cea mai bună este că pe lângă toate beneficiile pe care dispozitivul și măștile le-au adus tenului meu, m-am putut bucura și de un masaj facial. Asta se datorează celor 10.000 de pulsații T-Sonic pe minut, care ajută la difuzarea tensiunii musculare și la reducerea ridurilor fine.

Deși la o primă vedere totul îți poate părea extrem de complicat, trebuie să știi că în realitate dispozitivul este extrem de ușor de folosit și de intuitiv. Tot ce a trebuit să fac a fost să mă folosesc de aplicația FOREO (pe care o poți descarca gratuit), să înregistrez noul UFO 2, să scanez codul de bare al măștii UFO Power Activated pe care urma să o folosesc, să o așez pe dispozitiv și să o fixez cu ajutorul inelului. Apoi, timp de 90 de secunde am avut parte de un masaj nu numai relaxant, dar care a reușit să estompeze micile imperfecțiuni și să redea pielii mele un aspect sănătos și strălucitor.