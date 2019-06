(P) Descopera Quick Dry Heat Spray de la Maria Nila pentru protectie termica eficienta si creativitate in styling

QUICK DRY HEAT SPRAY este un produs de protectie termica, creat sa-ti ofere posibilitatea de a fi creativa cu parul tau, in timp ce il protejezi de caldura si apa. Cand parul este degradat din cauza caldurii nu mai poate fi reparat, astfel protejarea sa trebuie sa fie o prioritate. Produsul trebuie utilizat in prima etapa a procesului de styling, atunci cand parul se schimba din ud spre uscat, drept spre ondulat sau ondulat spre drept. Produsul nu contine sulfati sau parabeni, este 100% vegan si ambalajul este compensat climatic.

Utilizarea instrumentelor fierbinti, fara protectie termica in prealabil, ard firul de par, ceea ce inseamna ca firele despicate vor aparea nu doar la capete, ci si in sectiunea de pe mijlocul parului. QUICK DRY HEAT SPRAY are proprietatea de a proteja parul de caldura. Pentru a fi eficient se aplica de la distanta, pe parul usor umed, parte dupa parte, pentru a acoperi intreaga suprafata a parului.

Cand parul tau este ud, sensibilitatea sa este mai pronuntata decat in conditii uscate. Apa are valoarea pH-ului 7 si va deschide cuticulele capilare, fapt ce rezulta intr-o fragilitate crescuta a parului. QUICK DRY HEAT SPRAY ofera doua efecte protective, protejeaza parul de caldura si reduce durata de uscare a acestuia.

Pentru parul cu tendinte de ingrasare sau pentru a evita produsele care ingreuneaza parul, spray-ul QUICK DRY HEAT SPRAY este alternativa perfecta, in detrimentul produselor traditionale cremoase.

QUICK DRY HEAT SPRAY ofera beneficiul unui spray usor, fara efect cremos care se absoarbe mult mai rapid in par. De asemenea, spray-ul cu protectie termica micsoreaza din timpul de uscare al parului, deoarece are in compozitia sa ingrediente rezistente la apa, care contribuie la efectul de uscare rapida.

Maria Nila ofera o gama larga de produse de ingrijire a parului si protectie a culorii acestuia destinate hairstylistilor din intreaga lume. Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, produse in Suedia, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor cat si a ambalajelor.

Produsele Maria Nila sunt certificare de Leaping Bunny, Peta si Vegan Society. De asemenea, toate ambalajele de la Maria Nila sunt compensate climatic prin Plan Vivo si prin furnizarea de produse profesionale de inalta calitate, Maria Nila face un pas ia inspre spre o lume mai durabila si mai prietenoasa.

Produsele pentru ingrijirea parului Maria Nila sunt disponibile exclusiv in Romania la profihairshop si online pe profihairshop.ro si www.marianila.com

