Acneea este o afecțiune a pielii care poate apărea la orice persoană la un moment dat în viață. Aceasta apare cu precădere la adolescenți, când modificările hormonale sunt mai intense, însă se manifestă cu frecvență intensă și în cazul adulților. Cauza principală a acneei este înfundarea porilor și suprainfectarea glandelor sebacee.

Blocarea porilor este favorizată de înmulțirea bacteriilor care trăiesc pe suprafața pielii, dar și de poluarea din atmosferă și a igienei precare. Acneea se poate manifesta sub formă de comedoane (coșuri) apărute pe suprafața pielii, însă complicațiile duc la apariția şi formarea chisturilor şi a nodulilor.

Dezvoltarea acestei afecțiuni are impact asupra sănătății pielii dar și asupra stării psihice, în special în cazul adolescenților și a tinerilor care pierd încrederea și stima de sine din pricina aspectului inestetic. Acneea este în fapt o boală ce afectează calitatea vieții, fapt pentru care trebuie tratată.

Principalele tratamente pentru acnee sunt cele medicamentoase, însoțite de igienă strictă și regim alimentar adecvat. Pacienții care nu doresc să supună organismul la cremele agresive care pot avea și efecte negative asupra stării de sănătate se pot orienta către acele cosmetice naturale care au efecte remarcabile și acționează mai blând asupra pielii.

Produsele cosmetice sunt adjuvant de încredere în combaterea acestei afecțiuni care afectează un număr tot mai mare de tineri. Iată cum să scapi de acnee introducând în rutină zilnică câteva elemente cheie.

Apa termală

Acest produs de îngrijire este unul cu numeroase beneficii pentru tenul problematic. Are efecte hidratante, mineralizante și purifiante deosebite, în plus apa termală are proprietăți cicatrizante și antiinflamatoare puternice, fapt ce ajută vindecarea rapidă a leziunilor cutanate. Introducerea apei termale în rutină zilnică este un obicei foarte sănătos pentru tenul problematic, indiferent de vârstă.

Preparate cu miere de albine

Cosmeticele cea au în compoziție miere de albine sunt hidratante, vitaminizante și au efecte deosebite asupra sănătății pielii. În plus mierea de albine este cunoscută pentru proprietățile antimicrobiene și antibacteriene. În fapt preparatele cu miere împiedică înmulțirea bacteriilor, lăsând pielea netedă și catifelată. Cosmeticele naturale ce au în compoziție elemente apicole sunt cu adevărat excepționale pentru orice tip de ten, nu doar pentru cel acneic.

Cremele cu efect antibacterian

Cele mai eficiente creme împotriva comedoanelor sunt cele cu efect antibacterian, întrucât împiedică înmulțirea bacteriilor în jurul porilor blocați. Acestea previn supra infectarea și protejează împotriva formării chisturilor dureroase. Pe lângă elementele active, aceste preparate au în compoziție și elemente care hidratează și hrănesc eficient straturile superioare ale dermei.

Preparatele cu mlădițe de zmeur

Efectele antibiotice ale frunzelor și mlădițelor de zmeur sunt bine cunoscute și dovedite prin studii de specialitate, deci introducerea în rutina zilnică a preparatelor care au în compoziție mlădițe de zmeură ajută tratarea infecției bacteriene a pielii. Cremele, măștile tratament și loțiunile de curățare ce au ca ingredient activ zmeura sunt cele mai potrivite pentru tenul acneic problematic. Acestea au avantajul că acționează blând și nu usucă pielea precum tratamentele alopate clasice.

Măştile cu argila

Persoanele care suferă de acnee trebuie să acorde o atenție deosebită procesului de curățare și îndepărtare a celulelor moarte, în fapt acesta sunt cauza principală pentru înmulțirea exagerată a bacteriilor și formarea coșurilor. Pielea moartă corect îndepărtată previne apariția acestora. Trebuie menționat că uneori nu este suficient să se curețe tenul cu apă termală. În cele mai multe situații măștile cosmetice, aplicate pe piele săptămânal sunt adevărate tratamente, împiedicând formarea coșurilor.

Uleiurile bogate în vitamina A, E şi antioxidanţi

Numeroase preparate cosmetice naturale sunt bogate în vitaminele A, E și substanțe antioxidante. Masajul cu asemenea produse, pe lângă faptul că hrănește și hidratează pielea, îmbunătățește circulația sanguină în zona masată, fapt ce minimizează dezvoltarea acneei. Uleiul de argan, uleiul de cocos, cel de avocado și jojoba au efecte cu adevărat impresionante asupra pielii problematice. Acesta sunt adjuvante eficiente care îmbunătățesc aspectul tenului și oferă o stare de spirit pozitivă.

