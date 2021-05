(P) Cum să obții bronzul perfect în doar 15 minute

Viața devine instant mai bună când ești bronzată. E un fapt demonstrat. Gândește-te la zilele însorite în care pielea ta capătă o nuanță aurie și parcă totul se așază într-o armonie deplină. Machiajul? Fără cusur. Chiar și linia de tuș! Părul? Ar face-o geloasă și pe Jennifer Lopez. Ținuta? Nici nu mai contează, orice arată perfect.

Însă, oricât de mult iubim bronzul, nu putem să nu luăm în calcul efectele nocive ale expunerii prelungite la soare. Știai că razele UV constituie principalul factor de îmbătrânire, estimându-se că lumina solară este responsabilă de îmbătrânirea prematură a tenului în proporție de 80%? Tocmai de aceea, autobronzantele sunt salvarea noastră. Iar Sunright Insta Glow nu numai că îți va oferi un bronz natural, ci și o strălucire sporită și o hidratare intensă.

Deși aș putea să găsesc o mie de motive pentru care Sunright Insta Glow nu trebuie să lipsească din rutina ta în această vară, mă voi limita doar la câteva beneficii esențiale pe care acest autobronzant le aduce pielii tale.

Efecte rapide

Ore în șir petrecute la plajă, arsuri, îmbătrânire prematură a pielii. Mulțumită autobronzantului Sunright Insta Glow nu mai e nevoie să experimentezi toate aceste lucruri. În doar 15 minute de la aplicare te vei bucura de un bronz perfect, uniform și natural. În plus, utilizarea unei creme de zi cu un filtru UV îți va proteja pielea împotriva expunerii zilnice la razele UV. Nu Skin Sunright Insta Glow îți va oferi o culoare arămie și o piele catifelată într-o singură zi. Și nici măcar nu trebuie să ieși din casă pentru asta.

Fără miros neplăcut și pete

Dacă adesea te fereai de produsele autobronzante din cauza mirosului neplăcut, trebuie să știi că Sunright Insta Glow nu are miros, fiind un produs perfect pentru un obținerea unui bronz rapid. În plus, nu trebuie să îți fie teamă că bronzul proaspăt obținut se va transfera pe hainele tale preferate. Sunright Insta Glow are o textură ușoară, care se absoarbe rapid, fără a lăsă acea peliculă deranjantă. Gelul se usucă în doar 15 minute, putând astfel să te bucuri de un bronz radiant, care nu îți va păta hainele!

2 în 1

Un alt beneficiu major pe care Sunright Insta Glow îl aduce este că are o formulă specială, ce poate fi folosită atât pentru față, cât și pentru corp. Singurele zone pe care ar trebui să le eviți sunt sprâncenele, zona delicată a ochilor, linia părului și buzele. Așa că, nu vei mai fi nevoită să pierzi timpul căutând două produse diferite, dar cu nuanțe similare. Sunright Insta Glow îți va oferi un bronz uniform și natural, din cap până în picioare!

Îngrijire și înfrumusețare

Sunright Insta Glow este mai mult decât un autobronzant. De ce spun asta? Nu numai că îți va oferi bronzul perfect, dar în egală măsură îi va da pielii tale îngrijirea de care are nevoie. Mulțumită ingredientelor principale, dimeticonă, butilenglicol și pentilenglicol, produsul ajută la hidratarea eficientă a pielii pentru a-i păstra aspectul suplu, radiant și strălucitor.

Aplicare rapidă și ușoară

Chiar dacă până acum nu ai mai folosit un autobronzant, nu trebuie să îți faci griji. Sunright Insta Glow este extrem de ușor de aplicat chiar și de cele mai neîndemânatice dintre noi. Tot ce trebuie să faci este să aplici Sunright Insta Glow pe pielea intactă, neiritată, uscată, curate și exfoliată. Aplică un strat subțire pe față şi corp cu mișcări circulare. Evită sprâncenele, zona ochilor, linia părului și buzele. Spălă mâinile bine după aplicare. Îndepărtează apoi gelul de pe genunchi, glezne și coate. Așteaptă câteva minute înainte de a te îmbrăca. Un alt beneficiu pe care Sunright Insta Glow îl aduce este că bronzul va rezista zile bune, așa că nu e nevoie să îl reaplici zilnic.