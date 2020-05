(P) Ce sunt nutricosmeticele și de ce ar trebui să le incluzi în rutina ta de îngrijire

Pielea este cel mai mare organ al corpului și îndeplinește o multitudine de funcții care ajută organismul să funcționeze corespunzător. Nu numai că acționează ca o barieră de apărare, ce protejează organele, însă aceasta reușește și să tragă un semnal de alarmă când ceva nu e în regulă cu noi. De exemplu, când nivelul fierului scade în organism, nivelul hemoglobinei și al sângelui scade, pielea începe să devină palidă și astfel apar cearcănele. Alte lipsuri nutriționale se manifestă, de asemenea, prin scăderea vitalității și prospețimii tenului. Deficiența de vitamina A afectează pielea, aceasta devenind aspră și uscată. Orice modificări negative produse în interior sunt reflectate la exterior sub formă de probleme ale pielii. Stresul, o alimentație precară, anumite carențe afectează în mod direct aspectul, textura, culoarea și subtonul pielii.

Așadar, pielea este o oglindă a stării de sănătate a organismului nostru. De aceea, atunci când vorbim de sănătatea pielii, avem nevoie de o îngrijire completă, de la interior către exterior. Fiindcă, uneori, indiferent de câte tratamente de înfrumusețare sau produse cosmetice am încerca, tenul nostru refuză să arate așa cum am vrea. Iar asta se întâmplă fiindcă omitem să avem grijă de noi și la interior. Dându-și seama că sănătatea tenului înseamnă un cumul între îngrijirea interioară și cea exterioară, specialiștii de la Amway au lansat nutricosmetice Truvivity OxiBeauty by Nutrilite, o soluție holistică de înfrumusețare.

Nutricosmeticele sunt produse nutriționale ce susțin structura și funcțile tenului, în timp ce sporesc sănătatea și aspectul acestuia. Acestea îmbină atât nutriția cât și produsele cosmetice, pentru a îmbunătăți protecția și aspectului pielii.

Nutricosmetice Truvivity OxiBeauty by Nutrilite au în compoziția lor nutrienți și ingrediente pe bază de plante ce protejează tenul împotriva stresului oxidativ. Astfel, degradarea celulelor și a țesuturilor care joacă un rol major în procesul de îmbătrânire a pielii este redusă, iar pielea capătă un aspect întinerit.

Setul Truvivity conține două produse, o băutură – Beauty Powder Drink și un supliment alimentar – Beauty Supplement, cele două completându-se în mod holistic pe parcursul a 24 de ore, oferind un sprijin optim tenului.

Tabletele Truvivity Oxibeauty au în compoziția lor cupru, dar și complexul PhytoVibrant™ de aronia și salvie. Cuprul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și susține pigmentarea normală a pielii. Salvia conține antioxidanți naturali care ajută, de asemenea, la protejarea celulelor și a țesuturilor. Iar aronia luptă împotriva deteriorării produse de radicalii liberi.

Suplimentul se administrează dimineața, și acționează ca o barieră de protecție pe toată durata zilei.

Beauty Powder Drink conține vitamina E și complexul PhytoBeauty™ de mușețel și coacăze negre. Mușețelul conține compuși și elemente naturale, care ajută la protejarea de oxidare a celulelor și a țesuturilor. Băutura se administrează la masa principală a zilei sau în decurs de o oră după aceasta, pentru un sprijin suplimentar.

Nutricosmeticele Truvivity OxiBeauty by Nutrilite îți vor oferi o protecție sporită împotriva radicalilor liberi, ajutându-te astfel să te bucuri de un ten luminos, cu o strălucire naturală. În plus, fiindcă combat stresul oxidativ, procesul de îmbătrânire a pielii va fi cu mult încetinit, iar pielea ta își va păstra prospețimea și sănătatea timp îndelungat.

Produsele sunt disponibile în magazinul online www.amway.ro.