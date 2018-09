(P) Brand-ul suedez de ingrijire a parului Maria Nila, acum disponibil si in Romania

Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni si sunt produse in Suedia, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor cat si a ambalajelor. Toate produsele contin Colour Guard Complex care protejeaza si pastreaza culoarea parului.

Toate produsele sunt create in fabrica Maria Nila din Helsingborg, Suedia, unde dezvoltatorii si chimistii aleg fiecare ingredient care va fi prelucrat pentru a defini produsul final. Controlul intregului proces de productie de la concept la produs inseamna ca suntem capabili sa garantam conditii de munca sanatoase, ingrediente de inalta calitate si un ambalaj excelent.

MARIA NILA – CARE & STYLE

Linia de produse Care & Style este compusa din sase game de produse pentru ingrijirea parului. Fiecare gama este compusa din sampon, balsam si un tratament. Deoarece fiecare tip de par necesita un tratament specific, fiecare gama contine un ingredient special care adauga proprietati unice, facand produsul perfect pentru fiecare tip de par.

True soft este gama care contine ulei de argan, care hraneste si revitalizeaza parul uscat si fragil. Gama Head and Hair Heal trateaza si previne matreata si alte probleme ale scalpului, previne pierderea parului si ajuta la cresterea acestuia, in timp ce gama Pure Volume contine Pro-Vitamina B5 pentru extra volum si mai multa rezistenta. Gama Structure repair foloseste alge din adancul marii care repara parul deteriorat si obosit. Luminous Colour este gama care contine antioxidanti de protectie extrasi din rodie si este creata pentru cei care culoarea si stralucirea conteaza cu adevarat, in timp ce gama Sheer Silver contine pigmenti violeti si extract de mure, pentru a elimina tonurile de auriu.

Maria Nila ofera, de asemeanea si linia de produse COLOUR REFRESH, compusa din masti de par non permanente, extrem de hranitoare, pigmentate, care pot fi utilizate fie pentru a intensifica, fie pentru a schimba culoarea actuala. Poti fi indrazneata alegand Pink Pop sau Azure sau pastreaza-l clasic cu Pearl Silver sau Cacao Intense.

Linia de produse STYLE AND FINISH ofera o gama completa de produse de styling si mentinere a culorilor pentru a crea orice stil, textura sau aspect – de la o infatisare eleganta pana la una dezordonata.

Toate produsele Maria Nila sunt 100% vegane si netestate pe animale. Fiecare produs contine trei simboluri diferite de certificare de la Leaping Bunny, Peta si Vegan Society. De asemenea, toate ambalajele de la Maria Nila sunt compensate climatic prin Plan Vivo si prin furnizarea de produse profesionale de inalta calitate, Maria Nila face un pas ia inspre spre o lume mai durabila si mai prietenoasa.

Produsele pentru ingrijirea parului Maria Nila sunt disponibile exclusiv in Romania la Profi Hair Shop.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK