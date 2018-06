(P) Alatura-te FOREO Clean Skin Challenge si transforma total aspectul tau de vara!

Toata lumea accepta provocarea statului in plansa si a genuflexiunilor, pregatind muschii si corpul pentru evadarea estivala. Este sezonul in care vei straluci! Cu totii suntem frumosi in felul nostru, Indiferent de stil sau forma, de culoarea parului sau inaltime, insa cand vine vorba de piele, singura solutie este un ten proaspat si sanatos. Piela curata este universal atractiva si nu se va demoda niciodata.

FOREO incepe #CleanSkinChallenge pentru a te ajuta sa obtii look-ul perfect pentru vara si sa te bucuri de un ten ce va arata minunat in pozele tale de pe Instagram din vacanta.

Spune DA provocarii si include LUNA mini in rutina ta de curatare timp de 30 zile pentru a descoperi beneficii uimitoare pentru pielea ta. Incepe fiecare zi cu un minut in care folosesti LUNA mini, urmat de rutina ta de ingrijire si lasa ozonul, soarele si apa de mare sa faca restul. Uita de filtre si aplicatii pentru retus! Vei arata bine in orice selfie, fara alte artificii.

Aloca in fiecare dimineata 1 minut de masaj bland cu peria hipoalergenica si clenserul tau preferat; peria actioneaza rapid. Continua cu rutina ta obisnuita de ingrijire-hidratare, protectie solara sau si orice altceva iti ajuta pielea.

Ai face bine sa te alaturi provocarii pentru o piele curata si sanatoasa. Afla de ce in aceste funny facts:

1.Soare zambeste de fiecare data cand vede o persoana cu ten frumos. Cand soarele zambeste, oamenii cu piele frumoasa si sanatoasa se bronzeaza perfect de 30 de ori mai repede.

2. Vara pare cu 30 de zile mai lunga pentru cei cu un ten frumos. Acest lucru inseamna ca vara se termina pe 30 Septembrie daca ai o piele frumoasa. Cool!

3. Oamenii cu piele frumoasa si sanatoasa ajung mai repede pe plaja sau la munte. Traficul scade cu 30% in prezenta acestor persoane.

4. Aerul conditionat racorereste orice camera de 3 ori mai repede daca este populata cu oameni cu un ten frumos si sanatos.

5. Daca mergi la plaja si ai piele frumoasa ai cu 30% mai putine sanse sa ai nisip in locuri in care nu ti-ai dori sa ai nisip.

Alege-ti culoarea favorita din cele disponibile si accepta #CleanSkinChallenge. Acum te poti bucura de 25% discount in toate drogheriile DM din Romania.

Despre FOREO LUNA mini

LUNA mini este o perie din silicon moale hipoalergenic, cu pana la 35 de ori mai igienic decat periile clasice din nylon. Suprafata moale este rezistenta la bacterii, rezistenta la apa si usor de curatat. LUNA mini combina tehnologia de curatare revolutionara T-Sonic™ cu un design optimizat pentru o curatare profunda si eficienta. Dispozitivul elimina pana la 99,5% din impuritati si urme de machiaj. Simultan, elimina celulele moarte, reduce dimensiunea porilor si ajuta la absorbtia produselor de ingrijire. De asemeni, masajul cu pulsatii are un efect de lifting pentru conturul fetei. Dupa utilizare, pielea este stralucitoare si matasoasa.

Disponibil cu 25% discount in toate drogheriile DM.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK