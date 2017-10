Ombre hair – cele mai frumoase degradeuri de culoare ale sezonului

Indiferent ce culoare de par ai sau care este lungimea podoapei capilare, ombre hair va arata intotdeauna spectaculos. In plus, te ajuta sa scapi de problema varfurilor despicate.

In acest sezon, cand vine vorba de ombre hair, trebuie sa stii ca tendinta este de a conferi parului un look mai natural, nu o schimbare atat de drastica asa cum era trendul in urma cu cateva sezoane.

Asta nu trebuie sa te opreasca sa incerci un stil indraznet care poate ti se va potrivi mult mai bine.

Rasfoieste galeria noastra cu numeroase variante de ombre hair pentru un plus de inspiratie atunci cand vei arata hairstilistului tau cum vrei sa iti vopsesti parul.

Foto: Instagram