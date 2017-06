Glowy & Natural – o dupa amiaza cu Dior Backstage Pros

Ce ai putea avea mai bun de facut intr-o dupa amiaza relaxata decat sa ai parte de un moment de rasfat? Am incercat cele mai cool & fresh inovatii in materie de beauty semnate Dior, cu ajutorul make-up artistului profesionist Traviata Paduraru si am avut parte de o experienta de neuitat! Rezultatul? Un make up fara cusur, natural & glowy, cu un accent de culoare pe buze – dar mai bine priveste imaginile!

Pentru inceput, Traviata a realizat o baza extrem de naturala & fresh, creand o stralucire subtila a tenului cu ajutorul pensulei iluminatoare Flash Luminizer.

Buzele au avut parte de un tratament si mai special, cu ajutorul produsului Sugar Lip Scrub, una dintre ultimele inovatii Dior Backstage Pros – un stick exfoliant, dar in acelasi timp, hidratant, ce contine particule de zahar, care a conferit buzelor un aspect satinat! Sweet!

Pentru a completa look-ul natural si radiant cu niste gene pline de volum, Traviata a folosit mascara Dior Show Pump’n’ Volume!