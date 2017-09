Daca nu ai curajul sa-ti faci o schimbare dramatica de look, ia in considerare o noua nuanta de par! Iata cateva idei de nuante de par pentru sezonul toamna/iarna 2017/2018!

Noul gri

Stim din perioada festivalurilor (si chiar si de anul trecut) ca parul carunt (inainte de vreme) e la moda acum (in mod sigur atunci and vom albi nu va mai fi). Insa in aceasta toamna, cea mai dezirabila nuanta de gri este intensa, stralucitoare, cu accente in diverse nuante. Din pacate, aceasta culoare cere un decapaj al parului, de multe ori mai multe sedinte, de aceea e recomandat blondelor care se plictisesc repede.

Balayage ochiul tigrului

Aceasta nuante denumita dupa piatra semi-pretioasa ochiul tigrului, balayage-ul e un mix intre nuante de caramel si tonuri de saten intens, brun. Iar pentru a vizualiza cum arata, gandeste-te la Jennifer Lopez, le Cindy Crowford sau la Sofia Vergara. Acest look e ideal pentru brunete, satene si pentru fetele care au parul in nuante de caramel.

Blondul Rose Gold

Probabil ca o reministenta a culorii Millenial Pink care a fost declarat de Pantone culoarea anului trecut, anul acesta e hot parul cu tuse de aur roz. Daca ai probleme cu identificarea nuantei, imagineaza-ti un iPhone Rose Gold si vei sti la ce ma refer.

Blondul argintiu

Se constata o reintoarcere la vechiul galmour hollywoodian si, implicit, a blondului argintiu care a consacrat multe vedete de film noir, de la Mae West la Marilyn Monroe. Daca iti doresti o schimbare de nuanta, spune-i hairstylist-ului ca vrei un blond platinat, cu un praf de argintiu.

Culori topite si contopite

Ideea nuantelor ce par ca se topesc (melting colors) este sa iei mai multe nuante din aceeasi paleta coloristica si sa le combini in asa fel incat tranzitia de la radacina spre lungimi sa se petreaca natural, fara vreo delimitare vizibila. Acest efect tridimensional e extrem de trendy pe Instagram, deci probabil ca il vom vedea in curand si pe catwalk.

Nuante naturale

Alaturi de tendinta de personalizare, in care e celebrata individualitatea fiecaruia, celalalt trend gigant al acestei perioade e naturaletea, frumusetea fireasca, fara eforturi. Dar chiar si pentru acest tip de nuante, (unele dintre noi) avem nevoie de un hairstylist. Si in acest sezon sunt in voga nuantele de par ce par naturale, fie ca e vorba de un blond decolorat de soare, un roscat caramel sau de un saten castaniu.

Citeste si:

TOP 20 Cele mai HOT lacuri de unghii ale toamnei

Foto: Imaxtree, Instagram