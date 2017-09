Atractia pentru tatuaje ia amploare, odata cu noile tatuaje helix sau mini tatuaje, care au luat cu asalt Instagramul. Acestea sunt din ce in ce mai creative si localizate in cele mai neobisnuite zone ale corpului.

Ce sunt aceste tatuaje helix?

Daca nu stii exact ce presupune acest termen, facem noi putina lumina. In primul rand, trebuie sa stii ca tatuajele helix sunt localizate pe pliurile sau pe linia externa a pavilionului urechii. Acestea sunt perfecte pentru persoanele care isi doresc un tatuaj discret si grafic. Apoi, caracteristica principala a acestor tatuaje este simplitatea, liniile fiind minimaliste. De cele mai multe ori, acest tip de tatuaj este alb-negru, dar nu este o regula scrisa, ci mai degraba un detaliu care promoveaza noul val de tatuaje grafice, simpliste.

Am investigat paginile de Instagram si am ales cele mai cool tatuaje helix, de la cele simple, minimaliste, pana la design-uri mai elaborate, in culori.

Daca nu vrei sa iti tatuezi urechea cu un tatuaj helix – cum banuiesti, poate fi dureros, zona fiind foarte sensibila – poti incerca un mini tatuaj simplist, pe brate, gambe sau in orice alta zona iti doresti. Noile tendintele promoveaza ideea de tatuaje in grafisme cat mai simple, oriunde ar fi acestea plasate! Si ca sa intelegi mai bine ce spunem, ti-am pregatit cateva surse de inspiratie; de exemplu, ne plac creatiile designerului turc Ahmet Cambaz, care propune concepte de tatuaje micro, foarte geometrice, care aduc un suflu nou in arta imprimarii cernelii pe piele.

Daca te tenteaza, inspira-te din selectia noastra de tatuaje si alege-ti preferatul; poate ai curaj sa incerci ceva nou in acest sezon!

Foto: Instagram