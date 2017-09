Afla care sunt cele mai hot idei penru unghii in acest sezon – modele de unghii pentru sezonul toamna-iarna 2017-2018!

Grafisme incomplete

Manichiura cu motive geometrice e trendy de ceva vreme incoace, insa in acest sezon am remarcat pe catwalk grafisme incomplete cu unghii ornate diferit.

Culori serpuitoare

Acest tip de manichiura in care pare ca nuantele tari serpiesc pe unghii ne cere toata atentia. Iata o provocare pentru manichiurista ta!

Unghii metalice

Nuantele metalice raman hot si in aceasta toamna, asa ca nu ezita sa portii unghii aurii, argintii sau de culoarea cuprului.

Lac de unghii sidefat

Dupa ce a fost eliminat complet din tendinte, odata cu revenirea in moda a anilor ’90, lacul de unghii sidefat a devenit din nou trendy!

Nefinisata

Unele manichiuri pe care le-am vazut in prezentarile de moda par facute in graba sau pictate la intamplare, de un copil. Dar si arta naiva are farmecul ei.

Imprimeu salbatic

Imprimeul animal print este in mare voga, drept urmare, e adoptat si in manichiura. Insa nu trebuie neaparat realizat in culorile clasice, pentru ca arata sensational indifferent de nuanta aleasa.

Un altfel de French

Cine a spus ca manichiura French se realizeaza doar cu nuantele nude si alb? Rosul arata spectaculos in aceasta combinatie!

Foto: Imaxtree