Mituri despre produsele de înfrumusețare care nu-ți ajută deloc pielea

Încă din liceu, odată ce am început să mă preocup de aspectul pielii mele, am fost convinsă că problemele mele vor dispărea dacă folosesc cele mai scumpe produse, cu atât mai mult cu cât acestea prezentau și poze de dinainte și după folosirea respectivului produs.

Ceea ce nu am realizat la acel moment a fost faptul că tenul fiecăreia dintre noi este diferit și nu toate sfaturile ni se aplică tuturor.

Pentru a-mi da seama ce mi se potrivește cu adevărat a trebuit să trec prin câteva perioade și încercări ale unor produse care nu au avut niciun efect real asupra tenului meu, ba mai mult unele dintre acestea au părut să înrăutățească situația în care mă aflăm.

Cu toate acestea, am învățat cum să am grijă de tenul meu și să folosesc produsele potrivite. Dincolo de asta, am aflat și adevărul despre câteva mituri care, de fapt, nu sunt în favoarea relației tale cu un ten sănătos și curat.

1. Nu folosi o cantitate prea mare dintr-un produs

Când eșți indecisă, folosește puțin mai mult din produsul tău de îngrijire! Până la urmă tenul fiecăreia dintre noi are propriu sau mod de a absorbi cremele pe care le folosim, așa că nu te lasă influențată mereu de ceea ce găseșți scris pe spatele produselor pe care le cumperi în ceea ce privește cantitatea.

După o zi lungă pe care ai petrecut-o pe fugă și în care abia ai reușit să îți bei cafeaua, cu atât mai mult este indicat să îți hidratezi corect tenul, chiar dacă asta înseamnă să măreșți cantitatea de crema pe care o foloseșți. Același lucru este valabil și în cazul cremelor cu SPF – știai că majoritatea persoanelor folosesc doar jumătate din cantitatea necesară protecției împotriva razelor soarelui?

2. Este obligatoriu să folosești o loțiune tonică

Un toner obișnuit îndepărtează impuritățile și ajută la curățarea tenului gras. În funcție de brandul pe care alegi să îl foloseșți, poți avea promisiunea unui ten mai strălucitor și catifelat. Deși cred că o loțiune tonică poate fi parte din rutină ta zilnică de îngrijire, nu toată lumea are nevoie de el. Poți găsi alte produse care să aibă aceleași efecte asupra tenului tău.

În ceea ce mă privește, am renunțat la a mai folosi un toner, în locul sau optând pentru un ser cu aloe vera, care îmi hidratează și luminează tenul. Dacă folosești o loțiune tonică, îți sugerez totuși să compari beneficiile pe care ți le pot aduce și celalate produse pe care le foloseșți pentru rutină ta zilnică de îngrijire. S-ar putea să îți dai seama că nu mai ai deloc nevoie de el după aceea.

3. Șervețelele demachiante sunt cea mai bună metodă de a te demachia

Dacă suferi de hiperpigmentarea pielii, folosirea șervețelelor umede îți poate provoca neplăceri și ulterior răni dacă le foloseșți zilnic. Nu uita că majoritatea șervețelelor de acest fel conțin alcool, ceea ce reprezintă o adevărată problema pentru tenul sensibil.

De obicei, eu folosesc un gel de curățare pe care îl aplic în palme, că mai apoi să îmi spăl față. După aceea nu uit să folosesc și un săpun care să mă scape de impurități. Poți opta și pentru un ulei care îți îndepărtează machiajul rămas.

Dacă foloseșți șervețele demachiante încearcă totuși să nu devină o parte a activității tale de demachiere zilnice, ci folosește-le după serile lungi petrecute în oraș.

4. Prețul îți indică cât de bun este un produs

Suma produselor pe care le folosesc este una destul de mare, însă fiecare produs în parte nu este foarte scump.

Uneori un simplu produs care costă mai puțin poate avea mai multe beneficii pentru tenul tău. Ține de tine cum îți alegi cele mai potrivite produse pentru rutina ta și de modul în care le combini.

Uneori când nu îmi pot achiziționa un anumit produs din gama pe care o folosesc, aleg un înlocuitor pentru acesta. Dacă nu sunt eu cea care are grijă de pielea mea, atunci cine o să se ocupe de asta?

Poți învață să îți gestionezi bugetul în ceea ce privește rutină ta pentru îngrijirea pielii, dacă optezi pentru produse care conțin aceleași ingrediente ca produsele brand-ului tău preferat, atât timp cât știi care sunt cele care fac bine tenului tău.

5. Să nu îți atingi tenul cu mâinile

Miturile legate de pielea ta pot apărea de nicăieri – sigur ai tot auzit să nu-ți atingi tenul pentru a nu face acnee. Însă sunt mult mai multe astfel de recomandări.

Dermatologul meu mi-a recomandat să vorbesc la telefon folosind doar căștile și să nu îmi ating tenul după ce folosesc telefonul, întrucât aparent acesta conține cel mai mare număr de bacterii.

6. Îngrijirea constantă ajută la prevenirea unui ten cu probleme

O ingrjjire constantă nu o să te salveze de problemele cu care tenul tău se poate confrunta. Perioadele neplăcute pot fi rezultatul unei dereglări hormonale sau chiar ale stresului.

De fapt, un program strict de îngrijire îți poate dauna în timp – vremea se poate schimbă, poți fii stresată sau produsul tău preferat s-ar putea să nu mai funcționeze. Când astfel de situații apar, este momentul să îți ajustezi obiceiurile.

Cred că este indicat să îți păstrezi produsele de baza, precum cele cu care îți cureți tenul, dar poți încerca spre exemplu un ser cu aloe vera primăvară înainte de a a-ți hidrata pielea. Vara poți folosi produse cu mai puțin ulei pentru a evita încărcarea tenului.

Încearcă produse noi și nu te teme să returnezi produsele care nu ți se potrivesc, deoarece majoritatea brand-urilor înțeleg nevoile diferite ale clientelor și permit un astfel de retur.

7. Produsele despre care vorbește toată lumea sunt cele mai bune

Pielea ta este diferită! Doar pentru că ai citit pe Instagram despre o masca cu lămâie pe care să s-o aplici într-o marți seară, nu înseamnă că acesta o să aibă și vreun efect.

Conform unui studiu, durează între 6 și 20 de săptămâni pentru a avea un efect real și o schimbare asupra pielii tale după ce începi să foloseșți un produs. De sigur, timpul este influențat și de ingredientele produselor și schimbările pe care ți le doreșți pentru tenul tău.

Dacă vrei să citește păreri despre un produs caută secția cu 3 sau 4 stele pentru a primi o perspectiva mai bună. Cele mai bune păreri vin de la persoanele care postează poze înainte și după folosirea unui produs și care, mai ales, au aceleași probleme ca și tine și același tip de ten.

8. Nu ai nevoie de o vizită la dermatolog

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le-am făcut a fost să testez pe propria piele produse până am găsit ceva care să mi se potrivească.

Dermatologii sunt cei care știu cel mai bine cum să îți trateze problemele și ce produse să foloseșți pentru a scapă de neplăceri.

Orice întrebări ai avea, o vizită la dermatolog te poate ajută să cunoșți răspunsurile pe care le cauți și să înțelegi mai bine cum funcționează propria ta piele și de ce are nevoie. Prețurile sunt într-adevăr unul dintre dezavantajele unei vizite la dermatolog, dar poți primi trimiteri din parte medicului tău de familie, astfel asigurând costul unui astfel de programări.

Despre toate aceste mituri am aflat în încercarea de a-mi cunoaște nevoile tenului și schimbările au apărut doar în momentul în care am acceptat faptul că produsele potrivite pentru alții nu sunt și produsele care fac bine pielii mele.

Text: Ruxandra Banica

Foto: Imaxtree

