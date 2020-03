Măștile homemade pentru tenul acneic pe care trebuie să le încerci în această perioadă

Încă din adolescență m-am luptat cu un ten cu tendințe acneice. De-a lungul timpului însă, am reușit să țin situația sub control. Vizitele constante la dermatolog, produsele cosmetice dedicate acestei probleme și o alimentație sănătoasă mi-au îmbunătățit semnificativ tenul. Însă, sunt și momente în care situația scapă de sub control, iar cel mai recent episod s-a întâmplat zilele acestea. Nu am mai ieșit din casă, așa că nu am reușit să ajung la dermatolog, am mâncat haotic, iar tenul meu a ținut morțiș să îmi arate că nu e fericit cu alegerile făcute.

Așa că, pe lângă reluarea unui regim alimentar echilibrat, am decis să profit de timpul liber pe care perioada de izolare mi-l oferă, dar și de ingredientele pe care le aveam în bucătărie. Cum? Cu măști homemade pentru tenul acneic.

Dacă și tu treci prin aceleași probleme în această perioadă, iată câteva exemple de măști pe care le poți face rapid, care îmbunătățesc calitatea tenului și care costă puțin.

Miere și scorțișoară

Mierea are puternice proprietăți antibacteriene, iar scorțișoara este recunoscută pentru efectul antiinflamator pe care îl are asupra tenului. Astfel, combinația dintre cele două este ideală pentru tenul acneic.

Pasul 1 Amestecă într-un bol două linguri de miere și una de scorțișoară.

Pasul 2 După ce ai obținut o pastă, aplic-o pe tenul curat.

Pasul 3 Las-o să acționeze pentru 10-15 minute, iar apoi curăță tenul cu apă caldă.

Ulei de cocos, bicarbonat de sodiu și miere

Bicarbonatul de sodiu este un bun exfoliant, ce ajută la reducerea excesului de sebum. De asemenea, diminuează roșeața, petele, echilibrează pH-ul pielii și curăță porii în profunzime. Uleiul de cocos este necesar pentru a evita uscarea excesivă a tenului și pentru a-l menține hidratat.

Pasul 1 Adaugă într-un castron o lingură de miere, una de bicarbonat de sodiu și una de ulei de cocos.

Pasul 2 Amestecă cele trei ingrediente până când obții o pastă.

Pasul 3 Aplic-o pe față și las-o să acționeze pentru 10-15 minute.

Pasul 4 Îndepărtează masca și continuă rutina de îngrijire a pielii.

Nucșoară, miere, lapte

Medicii dermatologi nu recomandă consumul produselor lactate de către persoanele cu ten acneic. Însă, dacă îl folosești doar pe piele, proprietățile sale te pot ajuta să ții acneea sub control. Acidul lactic ajută la exfolierea tenului, dar și la reducerea semnelor lăsate de aceasta. Nucșoara are proprietăți antibacteriene, reușind în același timp să reducă cantitatea de sebum și să reducă dimensiunile porilor.

Pasul 1 Adaugă într-un castron o lingură de miere, una de nucșoară și una de lapte de vacă.

Pasul 2 Amestecă-le.

Pasul 3 După ce ai obținut o compoziție cremoasă, aplic-o pe față.

Pasul 4 După 10-15 minute curăță tenul cu apă caldă.

Citește și:

Tot ce trebuie să știi despre exfoliere și importanța acestui pas în ritualul de frumusețe

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro