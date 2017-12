Machiaj de sărbători: farduri metalizate și detalii festive

Vom petrece multe seri festive, în această perioadă, iar nevoia unui machiaj de sărbători ne poate pune în dificultate, fie din lipsă de timp, fie din lipsă de imaginație. Când ai nevoie de soluții, noi votăm (fără dubii!) pentru fardurile irizate – nu te gândi că vei arăta ca un pom de Crăciun, pentru că nu spune nimeni că trebuie să îți sufoci fața în glitter! Ce poți face este să recurgi la câteva trucuri actuale, de mare efect: un fard de ochi metalic sau un pigment strălucitor, un gloss de buze sidefat, iluminator, puțin glitter sau un lac de unghii sticlos.

Detaliile cele mai importante pentru un machiaj de sărbători actual?

Se poartă orice! La Gucci, am văzut glitter pe buze, sub forma unui ruj, manichiura momentului inspiră prin texturi granulate și lucioase (vezi show-ul Bibhu Mohapatra), iar fardurile de pleoape și pigmenții cei mai sticloși definesc machiajul ochilor pe multe podiumuri, de la Topshop, Alexis Mabille, The Blonds, la Elisabetta Franchi sau Balmain. Abordări diferite, pentru gusturi diferite, însă cel mai important este să porți un machiaj de sărbători cu care să te simți bine și care să aibă și o notă personală.

Cele mai comune greseli?

Fii moderată: dacă aplici glitter în zona ochilor, păstrază-ți buzele cât mai naturale, iar dacă porți un ruj de impact supershiny, adaugă doar mascara, la ochi. Ți-am pregătit în galeria foto câteva soluții pe care să te bazezi.

FOTO: Imaxtree