Machiaj de sarbatoare cu produse naturale si organice

Cele mai frumoase sarbatori din an se apropie cu pasi rapizi, tocmai de aceea alegerea machiajului de sarbatoare a devenit una dintre cele mai mari prioritati. Orice tinuta, oricat de spectaculoasa ar fi ea, are are nevoie de un machiaj pe masura.

Dar de ce sa ne oprim la variantele cunoscute de produse, care numai prietenoase cu tenul dumneavoastra nu sunt? Nu ar fi mai bine sa optam pentru produse bio, care sa nu contina tot felul de ingrediente extra, daunatoare?! Si nu e asa ca v-ati simti mai bine daca ati sti ca ceea ce ati ales nu a fost testat pe animale? Nu de alta, dar parca v-ati simti mai impacate cu propria persoana in acest caz.

Produsele bio pot sa inlocuiasca perfect cosmeticele traditionale si pot chiar sa aiba culori mai intense si mai rezistente in timp, fata de produsele din aceeasi clasa. Orice machiaj de sarbatoare, cu ajutorul produselor de la Eubio.ro, va fi special si mai deosebit ca in oricare alt an.

Fata si unghiile dumneavoastra vor arata impecabil, doar cu ajutorul a catorva produse, de efect, ce se gasesc la Eubio.ro. Haideti sa vedem care sunt acestea!

In categoria fard de pleoape bio se inscriu cateva produse foarte interesante, care cu siguranta va vor incanta prin calitatea si frumusetea pigmentilor folositi!

Paleta 6 farduri pleoape, Smoky, Avril

Cu ajutorul acestei palete, look-ul sexy, sofisticat si misterios este asigurat de fiecare data. In plus, are certificare Ecocert si este si 100% vegan. Nuantele sunt adaptate pentru mai multe tipuri de cliente, tocmai de aceea vor fi puse in valoare culorile ochilor. Dispune de trei nuante sidefate si trei nuante mate.

Farduri monocrome Avril

Din cadrul acestei categorii, am mentionat trei produse, care sunt absolut incredibile. Nuantele pe care le au va vor taia rasuflarea. De la stanga la dreapta, incepem cu nuanta Aramiu sidefat, continuam cu Aur Venetian si terminam cu Gri Antracit. Si aceste produse sunt prietenoase cu mediul inconjurator si cu organismul dumneavoastra, de aceea nu contin parabeni, metale grele (plumb, mercur) si nici ingrediente sintetizate in laborator, care sa aiba efecte negative (phenoxyethanol, derivate petrol, parfum de sinteza).

Rujuri bio Avril

Au nuante incredibile si ingrediente pe masura (ulei de ricin, ulei de orez, ulei de jojoba). Nu usuca buzele si au o textura incredibil de cremoasa. Alegeti sa fiti glamour, iar in acelasi timp sa respectati natura, dar si pe dumneavoastra!

Nuantele de la stanga la dreapta sunt: Rosu Violet-Violine si Hollywood.

Oja vegana, pe nuante incredibile

Un look poate fi desavarsit doar cu ajutorul unei oje pe masura; daca mai e si vegana, deja vorbim despre ceva cu adevarat special. Dintre ojele ce se gasesc la Eubio.ro, doua sunt cu adevarat de sarbatoare si marcheaza corespunzator un eveniment cu adevarat special. Sunt nuante pretioase, care vor pune in evidenta frumusetea mainilor dumneavoastra, intr-un mod elegant si deloc ostentativ.

De la stanga la dreapta, nuantele celor doua produse sunt: Golden Sand si Plum. Sunt produse de aceeasi marca de cosmetice, Avril, care e deja recunoscuta pentru produsele sale de cea mai inalta calitate!

In concluzie, nu trebuie sa ratati achizitionarea acestor produse, care se vor dovedi cele mai bune investitii facute pana in prezent! Nu veti regreta alegerea facuta, cu siguranta. Acestea sunt disponibile pe Eubio.ro!