Ispite cosmetice de septembrie – cele mai irezistibile lansări beauty ale lunii

Îți dezvăluim ce merită încercat în această lună, de la parfumuri florale, la colecții speciale de machiaj și produse eficiente de îngrijire. Bonus: un parfum masculin, pentru bărbatul special din viața ta.

Alungă nostalgia zilelor de vară cu cele mai trendy produse de beauty ale sezonului, de la creme de corp cu arome îmbătătoare, până la formule reparatoare și parfumuri de colecție.

Chanel make-up

Tone on Tone este numele colecției de machiaj Chanel pentru toamnă-iarnă și cuprinde produse de machiaj irezistibile: fard de obraz Joues Contraste în nuanța Ombre, rujuri Chanel Rouge Allure Velvet, patru nuanțe speciale ale lacului de unghii Chanel Le Vernis, creioane de ochi Stylo Ombre et Contour și farduri de pleoape Ombre Première Laque.

Note florale

Iconica apă de parfum Miss Dior, ce poartă semnătura lui François Demachy, Parfumier-creator al casei Dior, este acum disponibilă și în varianta de 100 mililitri. Notele florale sunt o adevărată declarație de dragoste adusă senzualității trandafirului, învăluit în accente proaspete de bergamotă de Calabria. Secretul apei de parfum Miss Dior constă în abundența de flori excepționale: pentru producerea unui singur litru de esență sunt necesare 600 de kilograme de trandafiri.

Scalp sănătos

Problemele precum scalpul iritabil, mâncărimile sau mătreața afectează dezvoltarea normală a fibrei capilare, ducând în timp la căderea sau subțierea părului. Keune Derma Peeling este un produs de curățare asemenea unui gomaj facial, pe bază de acid glicolic, care are rolul de a curăța blând, dar eficient pielea capului. Conține și micro-granule de perlite naturale, ce stimulează regenerarea celulară, în paralel cu îndepărtarea celulelor moarte, și arginină, care favorizează creșterea părului.

Un strop de aur

Descoperă Angel Gold, cel mai nou produs din colecția de parfumuri Victoria’s Secret Angel Fine, o aromă fructată și florală, cu note irezistibile de bergamotă, gardenie, mosc și un strop de aur. Poți achizitiona noua apă de parfum din magazinul Victoria’s Secret din Băneasa Shopping City sau online, pe www.victoriassecretbeauty.ro.

Acoperire perfectă

Vești bune pentru fanele popularului corector Catrice Camouflage Cream: acesta este relansat cu o textură îmbunătățită și un design modern, în nuanțe violet. Corectorul are o acoperire foarte mare, de lungă durată, nu se întinde și este de un real ajutor atunci când vine vorba de ascunderea imperfecțiunilor pielii. Este, de asemenea, non-comedogenic. Catrice Ultimate Camouflage Cream este disponibil în șase nuanțe, inclusiv una strălucitoare, de piersică.

Parfumul toamnei

Creat de maeştri parfumeri Dominique Ropion, Anne Flipo şi Fanny Bal, noul GIVENCHY L’Interdit Eau de Parfum Rouge te cucerește cu buchetul floral învăluit de aroma de portocală roșie, accentele de ghimbir și frunzele de pimento. Notele de bază lemnoase împreună cu cele de vetiver și patchouli se combină cu dulceața lemnului de santal din noua Caledonie, creând o semnătură olfactivă senzuală.

Împotriva imperfecțiunilor

Ridurile și imperfecțiunile sunt două dintre marile probleme cu care se confruntă tenul nostru. Specialiștii Filorga au creat, în colaborare cu dermatologi și medici esteticieni, noua gamă Age-Purify, care conține produse cu ingrediente active performante: HYALURO-YOUTH CX și DERMO-RESCUE CX. Efectul este vizibil în 7 zile, ridurile sunt atenuate, tenul devine mai ferm, neted și strălucitor, produsele acționând eficient asupra porilor dilatați și punctelor negre. Disponibile exclusiv în parfumeriile Douglas.

Simfonie de flori

Apa de parfum Gucci Flora Gorgeous Gardenia se relansează cu noi note senzuale de flori albe de gardenie, combinate cu absolut de iasomie Grandiflorum, note de flori de pere, în timp ce acordurile de zahăr brun adaugă o dulceață delicată notelor de patchouli. Gucci Flora Gorgeous Gardenia are acum și un nou ambalaj, conceput de Alessandro Michele, designerul Gucci, sărbătorind astfel 100 de ani de existență a celebrului brand italian.

Machiaj în tendințe

Poți realiza cu ușurință un machiaj perfect și trendy – discret, de zi, sau dramatic, de seară –, cu ajutorul paletelor de farduri de pleoape Max Factor Masterpiece Nude. Fiecare paletă conține 8 nuanțe nude naturale și intens pigmentate, care se pot combina excelent între ele, de la tonuri foarte deschise până la culori saturate. Pentru precizie uimitoare și îmbinare delicată a nuanțelor, folosește aplicatorul cu dublu vârf, care este inclus în paletă.

Hidratare intensă

Bucură-te de o piele catifelată, foarte fină și delicat parfumată cu loțiunea de corp NIVEA Aloe & Hydration. Formula intens hidratantă cu aloe vera intră rapid în piele, lăsând-o netedă, revigorată și parfumată. În plus, conține și serul intens hidratant NIVEA, care are grijă de pielea ta timp de 48 de ore. Aplic-o după duș și descoperă-i rezultatele: prospețime, o senzație de confort și o piele frumoasă, cu aspect sănătos!

Ten strălucitor

Dacă nu ești mulțumită de bronzul tău sau pur și simplu vrei să conferi tenului acea strălucire specifică zilelor de vară, poți apela cu încredere la pudra iluminatoare baked din colecția în ediție limitată essence Trend Edition Vintage Beach. Cu o textură moale, catifelată și particule strălucitoare aurii, care reflectă lumina, acest iluminator conține ulei de macadamia și vitamina C, care hidratează tenul, ajutându-te să obții un machiaj perfect.

Relansare

The Body Shop a lansat primul Body Butter în 1992. Noua formulă a acestor creme pentru corp – 13 la număr, printre care și noul Avocado Body Butter – conține peste 95% ingrediente de origine naturală și conferă pielii 96 de ore de hidratare. În plus, sunt certificate vegane de The Vegan Society și au un ambalaj sustenabil (cu capace din aluminiu și din plastic reciclat, prin programul Community Fair Trade).

Soluții profesionale

REDKEN Extreme Bleach Recovery este un sistem reparator care contribuie la întărirea părului sensibilizat și decolorat, redându-i aspectul sănătos de la un serviciu de decolorare la altul. Produsele conțin extracte de Centella Asiatica, o plantă medicinală, și un complex profesional de ingrediente care transformă instantaneu părul fragil, decolorat, acesta devenind moale și ușor de coafat. Gama este compusă din șampon reparator și fortifiant, apă lamelară (tratament anti-porozitate) și tratament fără clătire CICA Cream.

Noul UFO 2 Black

Brand-ul suedez de beauty-tech FOREO lansează în această toamnă FOREO UFO 2 Black, care oferă un tratament facial complex al pielii în doar 2 minute, în loc de cele 20 de minute cu o mască obișnuită. Tehnologia de termoterapie ușoară și de mare viteză și pulsațiile T-Sonic pregătesc pielea pentru absorbția eficientă a ingredientelor din mască. Dispozitivul este compatibil cu măștile Power Activated și este disponibil pe douglas.ro și pe notino.ro.

Parfumuri de poveste

Povestea colecției de parfumuri Annicke Eight & Bob, disponibilă în Madison Perfumery, a început în 1936, când parfumierul Albert Fouquet a cunoscut o tânără pe nume Annicke, pentru care a creat un parfum care să-i exprime, prin aroma sa, sentimentele. La fiecare vizită pe care i-o făcea lui Annicke, Fouquet îi prezenta un nou parfum creat special pentru ea. Și în prezent cele șase parfumuri din colecție încântă femeile din lumea întreagă.

Puterea acidului hialuronic

MÁDARA TIME MIRACLE HYDRA FIRM Hyaluron Jelly este un produs de îngrijire multifuncțional, care poate fi utilizat pentru hidratare de zi, de noapte, înaintea expunerii la soare, aftershave sau ca plus de prospețime după o sesiune de sport. Formula sa vegană și fără gluten are la bază acid hialuronic cu molecule de masă redusă și sevă de mesteacăn, rezultatul fiind un ten hidratat, protejat, luminos, catifelat și suplu. Disponibil pe miobio.ro.

Pentru el

Charismaticul actor Jake Gyllenhaal este imaginea Luna Rossa OCEAN, cel mai recent parfum masculin lansat de casa Prada. Parfumul poartă semnătura celebrilor maeștri parfumieri Carlos Benaim și Anne Flipo, și este o aromă a contrastelor: prospețimea bergamotei se alătură aromelor picante și lemnoase de vetiver, care se îmbină armonios cu eleganța notelor de iris. Aceste note intense se transformă la atingerea pielii într-o semnătură unică cu acorduri fougère.

Exfoliere eficientă

Avant Skincare Pro Salicylic Blue Minerals Clarifying Blemish & Imperfections Exfoliator este o cremă exfoliantă special concepută pentru a contribui la reducerea petelor, a imperfecțiunilor și a semnelor îmbătrânirii. Formula sa infuzată cu acid salicilic, papaya și sarcozină ajută la reducerea imediată a punctelor negre și a petelor, prin minimizarea porilor și reducerea inflamației, iar tenul devine strălucitor și matifiat.

Nou în România

L’Oréal România aduce un nou brand în portofoliul său. Este vorba despre MIXA, un brand dedicat îngrijirii pielii sensibile, înființat în Franța, în 1924. Portofoliul MIXA include pe plan local 29 de produse de referință, special concepute pentru fiecare nevoie a pielii: rutina anti-imperfecțiuni, pentru tenul reactiv, pentru pielea deshidratată, pentru tenul uscat și sensibil și pentru îngrijirea copiilor și a bebelușilor.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Love Star, Victoria’s Secret, 100 ml, 360 lei (disponibilă pe victoriassecretbeauty.ro)

Apă de parfum Tuxedo, Yves Saint Laurent, colecția Le Vestiaire des Parfums, 125 ml, 1.100 lei (exclusiv în YSL Boutique)

Apă de parfum Silky Woods, Goldfield & Banks Australia, 100 ml, 950 lei (exclusiv în ROSA MUNDI Parfums d’Auteur)

Apă de parfum My Way, Giorgio Armani, 50 ml, 493 lei

Concealer The multi-tasker, Rimmel London, 49,5 lei

Cremă modelatoare pentru corp cu celule stem Lipolastic, Erbagil, 280 lei (exclusiv pe beautyfix.ro)

Exfoliant pentru ten Instant Glow Calming Exfoliator, Flowerspice, 425 lei (în parfumeriile Douglas)

Exfoliant Resist Advanced Smoothing Treatment 10% AHA, Paula’s Choice, 199 lei

Gel de duș purificator pentru corp Artistry Signature Select, Amway, 147 lei (disponibil pe amway.ro)

Gel de față exfoliant Magic Scrub, Iehana, 65 lei

Gloss de buze pentru volum Lip Injection, Too Faced, 107 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Loțiune de corp The Body Lotion, Augustinus Bader, 400 lei (în Madison Perfumery)

Mascara Volume Glamour Coup de Foudre, Bourjois, 61,7 lei

Mascara Eyes to Kill, Giorgio Armani Beauty, 195 lei

Paletă de farduri de pleoape Les 4 Ombres, Chanel, Eyes Collection, 286 lei

Pudră bronzantă Face Contour Enhancing Bronzer, Dr. Irena Eris, 173 lei (exclusiv în parfumeriile Douglas)

Ruj Rouge Pur Couture The Slim, Yves Saint Laurent, 185 lei

Șampon-cremă cu sistem pentru curățarea metalelor Serie Expert Metal Detox, L’Oréal Professionnel Paris, 137 lei

Serum reparator Dior Prestige La Micro-Huile De Rose Advanced Serum, DIOR, 1.240 lei

Serum antirid Elixir Vitae, Tata Harper, 910 lei (în Madison Perfumery)

