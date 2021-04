Ispite cosmetice de aprilie – cele mai irezistibile lansări cosmetice ale lunii

Am selectat pentru tine cele mai interesante noutăți cosmetice. Redescoperă farmecul zilelor însorite cu arome divine, texturi senzuale, palete de machiaj puternic pigmentate și soluții eficiente pentru frumusețea ta!

Răsfăț Chanel

Chanel ne aduce una dintre cele mai așteptate lansări de frumusețe, pentru a completa ritualul parfumat Gabrielle Chanel. Este vorba despre o cremă de corp cu textură bogată, îmbogățită cu ingrediente active derivate din trandafir și iasomie, ce lasă pielea catifelată, luminoasă și hidratată. Notele florale ce se regăsesc și în parfum îți vor învălui corpul, pentru o experiență senzorială completă.

My intense Sì

Giorgio Armani Beauty ne ispitește în această primăvară cu apa de parfum intensă Sì, o interpretare puternică și sofisticată a parfumului feminin clasic Sì, lansat în 2013. Sì Eau de Parfum Intense este un parfum fructat, oriental și ciprat cu note de nectar de coacăze negre – semnătură a tuturor parfumurilor din familia Sì –, trandafir de Isparta, patchouli, vanilie și smirnă.

Senzualitate

Un nou capitol Paco Rabanne Lady Million se scrie în această primăvară, odată cu lansarea în curând a noului parfum Lady Million Fabulous. Creată de parfumierul Anne Flipo, această aromă floral-orientală este un mix de note de piper roz, mandarină și flori albe de iasomie și ylang-ylang, iar la bază regăsim note de vanilie, boabe de tonka, acorduri de mușchi și cașmir.

Nuanțe de primăvară

Naked Wild West, cea mai recentă paletă de farduri lansată de Urban Decay, este 100% vegană și conține 12 nuanțe inspirate de Vestul sălbatic, de la tonuri de piersică, brun cald, bronz metalic, albastru-verde profund până la turcoaz sclipitor. Fardurile de pleoape sunt super-pigmentate și catifelate și au texturi cremoase, metalizate și strălucitoare. Este disponibilă exclusiv în magazinele Sephora.

Note orientale

Tobacolor este numele celei mai recente creații olfactive Maison Christian Dior, care poartă semnătura lui François Demachy, parfumierul-creator al Casei Dior. Tobacolor este un parfum puternic, contrastant, în care notele de tutun se îmbină cu cele proaspete, fructate, de prune sau piersică, dar și cu acordurile de miere sau ciocolată caramelizată. Disponibil exclusiv în boutique-ul Maison Christian Dior din Băneasa Shopping City.

Povestea Terracotta

În 1984, Guerlain a creat prima pudră bronzantă, Terracotta, ce avea să revoluționeze istoria produselor cosmetice, devenind cea mai vândută pudră de acest tip din lume. În 2021 Terracotta are o nouă formulă, cu 96% ingrediente derivate din natură, printre care ulei de argan natural, cunoscut pentru proprietățile sale hidratante. Pigmenții minerali și particulele fine strălucitoare oferă tenului un efect de bronz natural și sclipitor.

Reinterpretare

Apa de toaletă Gucci Guilty pour femme este de acum disponibilă într-un nou ambalaj, însă notele acestui parfum oriental-floral au rămas neschimbate. Nota de vârf seduce prin aroma ameţitoare de mandarină şi de piper roz, în timp ce nota de mijloc combină liliacul cu piersica. Semnătura intensă „Gucci”, esența de patchouli, conferă compoziţiei un plus de senzualitate și feminitate.

Buze protejate

Și buzele noastre au nevoie de protecție UV, din acest motiv Paula’s Choice Anti-Aging Lip Gloss SPF 40 este potrivit oricărei femei care dorește să-și hidrateze intens buzele uscate și să le protejeze de soare în același timp. Acest gloss pentru buze are o formulă cu emolienți, ingrediente reparatoare, antioxidanți, iar ingredientul cell communicating (enisoneda) acționează pentru a menține nivelul optim de hidratare a buzelor. Este disponibil în nuanța roz pal transparent.

Acțiune dublă

MÁDARA GROW & FIX Booster pentru gene și sprâncene este un ser care stimulează creșterea genelor și sprâncenelor, le conferă volum, alungire, strălucire, un aspect mai bogat și mai sănătos. Bogat în peptide, cofeină, biopolimeri naturali și extract de ciupercă nordică chanterelle (gălbior), acest ser modelează și aranjează sprâncenele pentru un look îmblânzit sau chiar rebel, după preferințe! Disponibil exclusiv în Miobio.

Ediție limitată

La Nuit Trésor Dentelle de Roses este numele ediției limitate a iconicului parfum Lancôme în formă de diamant, sticla fiind îmbrăcată într-un voal de dantelă prețioasă realizată de legendarul atelier franțuzesc de dantelă Maison Sophie Hallette. La vârful parfumului regăsim acord de fructe roșii, esență de mandarină și bergamotă, notele de mijloc sunt de esență și absolut de trandafir din Damasc, iar la bază sunt acordurile de catifea și esență de patchouli.

Păr cu volum

Keune Dry Paste este o pastă modelatoare mată care conferă părului tău un volum irezistibil de la rădăcină până la vârfuri. Este ideală pentru părul fin, pentru că absoarbe excesul de sebum și astfel prelungește timpul până la următoarea spălare. În plus, conține filtru UV, nu lasă reziduuri pe firul de păr, iar părul devine mult mai ușor de coafat.

Puterea Babor

BABOR a combinat puterea de curățare naturală a uleiului și a apei pentru a crea un sistem bifazic unic, ce asigură o curățare minuțioasă. Demachiantul HY-ÖL de la Babor, primul ulei hidrofil care se transformă într-un lapte demachiant atunci când este emulsionat cu apă, reprezintă sistemul pentru curățarea perfectă a tenului. Activatorul Babor Phytoactive Combination revitalizează pielea, chiar din timpul curățării. Conține esențe de salvie, extract de Agrimonia eupatoria și apă special extrasă din mere. Disponibil pe xpertbeauty.ro.

Îngrijire de top

Vintner’s Daughter Active Botanical Serum, disponibil exclusiv în Madison Perfumery, este un ulei facial a cărui formulă conține 22 dintre cei mai eficienți nutrienți obținuți din surse botanice, acționând pentru a hidrata tenul și a-i asigura vitaminele și mineralele de care are nevoie. La baza acestui serum stă Phyto Radiance Infusion, un procedeu patentat al brand-ului, care durează 21 de zile, timp în care cei mai puternici nutrienți sunt introduși în formula produselor.

Los Angeles vibe

Pregătește-te să fii uimită de noua ediție Artistry Studio Los Angeles și bucură-te de acest parfum ușor și proaspăt, într-o formă inedită, o aromă inspirată de vibe-ul coastei, de fructe, flori solare și păduri de cocos. Răsucește-l și glisează-l pe punctele cheie: în spatele urechilor, pe gât, la încheieturi, oriunde. Formula sa mătăsoasă pătrunde imediat în piele. Descoperă întreaga colecție pe www.amway.ro.

Infused skincare

Odată ce ai integrat cu succes FOREO UFO 2 în rutina ta de frumusețe, produsele pe care le utilizezi își vor dezvălui adevăratul potențial: cremele, uleiurile și bazele de machiaj vor fi mult mai ușor absorbite de piele, iar rezultatul va fi un ten cu aspect sănătos, astfel încât să arăți excelent la fiecare ocazie. Disponibil în magazinele Douglas și pe notino.ro.

Acțiune antirid

Crema antirid YSL Pure Shots Perfect Plumper Cream are o formulă infuzată cu flori de portocal din Maroc pentru a calma tenul suprasolicitat, făcând celulele pielii mai receptive la doza optimă de vitamine pe care o conferă un alt ingredient al acestei creme: riboza. Pielea este hidratată profund, iar aspectul semnelor de îmbătrânire (linii fine, riduri, lipsa de vitalitate) este vizibil atenuat.

Parfum unisex

Noua apă de toaletă Zadig&Voltaire THIS IS US! este un parfum unisex, o aromă oriental-lemnoasă care celebrează diversitatea și personalitatea fiecăruia dintre noi, fără a ține cont de sex sau limite. Parfumul poartă semnătura lui Mathilde Bijaoui și are note de lemn de santal, patchouli și acorduri de vanilie, puse în valoare de senzualitatea notelor de mosc.

De primăvară

Bucură-te de o explozie de arome proaspete și revigorante cu ajutorul The Body Shop Clementine & Starfruit Hair & Body Mist, un spray pentru păr și corp perfect pentru a-l lua cu tine oriunde mergi. Formula sa, inspirată din ingrediente aromate și fructate, te va ajuta să îți împrospătezi părul și corpul cu doar un simplu gest, iar tu te vei simți minunat.

De încercat și de adorat

Apă de parfum Trussardi, Trussardi, 60 ml, 398 lei

Paletă de farduri de pleoape Naughty Nude Palette, Huda Beauty, 330 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Ruj Lasting Finish Soft Matte lipstick, Rimmel London, 30 lei

Fond de ten Luminous Silk Foundation, Giorgio Armani Beauty, 150 lei (disponibil în Douglas și Armani boutique)

Apă de parfum L’Interdit Édition Millésime, Givenchy, 50 ml, 478 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Apă de parfum Lust în Paradise, EX NIHILO, 50 ml, 910 lei (exclusiv în Madison Perfumery)

Serum purificator Defense Antioxidant Pore Purifier, Paula’s Choice, 174 lei

Serum pentru fermitatea tenului LE LIFT Sérum, Chanel, 669 lei

Fond de ten hidratant Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator, Urban Decay, 170 lei (în magazinele Sephora)

Tratament pentru uscarea coșurilor Drying Lotion, bye bye. Blemish, 49 lei (disponibil pe xpertbeauty.ro)

Cremă hidratantă și regeneratoare Capture Totale Super Potent Rich Crème, DIOR, 549 lei

Cremă hidratantă pentru fermitatea corpului H3 Evolution Perfect Look, Gerovital, 39,90 lei

Ulei hidratant pentru corp Narumi CBD Body Oil, IEHANA, 189 lei

Cremă pentru zona ochilor Manuka Honey Skin Brightening Eye Cream, ANTIPODES, 219 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Apă de toaletă Daisy Love Spring, Marc Jacobs, 50 ml, 327 lei

Lac de unghii Nail Lacquer, O.P.I., 47 lei

Apă de parfum Vert Malachite, Armani Privé by Giorgio Armani Beauty, 100 ml, 1.350 lei (în parfumeriile Douglas și Armani Boutique)

Mască hidratantă pentru ten Hydrating Floral Mask, Tata Harper, 500 lei (exclusiv în Madison Perfumery)

Tratament hidratant pentru ten DEEP MOISTURE Vitamin Oil, MÁDARA, 121 lei (disponibil pe miobio.ro)

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro