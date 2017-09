Ioana Stratulat, din culisele NYFW 2018: secrete de machiaj

Imediat dupa ce Ioana Stratulat, make-up artist Maybelline Romania, s-a intors de la Saptamana Modei de la New York, in urma cu cateva zile, m-am si programat la ea, la machiaj si la pensat, dar si pentru a diseca noile tendinte de machiaj pentru primavara-vara 2018.

Ioana Stratulat a participat, in calitate de make-up artist afiliat, la cateva dintre cele mai importante prezentari, printre care Jason Wu, Public School, Monse, Rochambeau, Jason Wu Grey, Alice and Olivia, Naeem Kahn sau KITH.

Cum ea a luat pulsul trend-urilor direct de la sursa, am intrebat-o ce a frapat-o din punct de vedere al tendintelor in machiaj, ce i-a placut si ce directii prefera, in urma acestei experiente. Iata trei lucruri interesante in machiajul urmatorului sezon.

1. Asa cum am si observat deja de mai multe sezoane, ingrijirea pielii devine la fel de importanta ca machiajul in sine, si de multe ori devine prioritatea numarul 1. „Se acorda o atentie majora pregatirii pielii inainte de machiaj. Pielea modelelor este, inainte de toate, hidratata, masata, pentru a stimula fluxul sanguin – acest lucru face ca pielea sa arate sanatoasa – si luminata cu produse de strobing; noi am folosit Maybelline New York Master Strobing Liquid, pentru toate modelele. Si buzelor li se acorda o ingrijire aparte, cu produse speciale”, spune Ioana.

2. Atat in acest sezon, cat si in urmatorul, genele joaca un rol important. „Indiferent daca folosesti mascara sau nu, am observat ca genele sunt mereu, dar mereu, curbate cu clestele.” Poate ar fi o idee buna sa iti cumperi si tu unul!

3. O tendinta de machiaj care a prins viata acum patru sezoane si care devine un trend puternic este baza de machiaj, mai precis lipsa acesteia. „In majoritatea cazurilor, la show-uri, nu am aplicat fond de ten! Produsul preferat in backstage este un anticearcan fluid, luminos, folosit strict pentru a camufla discret zonele cu imperfectiuni. Rezultatul este unul foarte natural. Ce nu a lipsit insa este pudra libera, pe zona T. Ideea este ca look-ul final al pielii sa fie unul natural, luminos, sanatos, semi-mat.

