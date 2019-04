Hiperpigmentarea – cum să o previi și să o tratezi

Hiperpigmentarea apare atunci când este produsă prea multă melanină în anume porțiuni ale pielii, determinând astfel apariția petelor sau a colorației neuniforme a acesteia.

Factorii care provoacă acest fenomen sunt diverși, de la expunerea prelungită la soare, la inflamații sau probleme hormonale. Atunci când vorbim de cazul unei inflamații, cum ar fi acneea, aceasta se numește hiperpigmentație postinflamatorie.

Modificările hormonale joacă și ele un rol important în declanșarea petelor pigmentare, iar fenomenul poartă numele de melasmă. De obicei acestea sunt activate de pilule contraceptive, de menopauză, premenopauză sau de graviditate. Chiar dacă arată la fel ca hiperpigmentarea dată de soare, din păcate aceasta se tratează mai greu. În acest caz, de cele mai multe ori petele apar în jurul obrajilor și al gurii.

Cum previi hiperpigmentarea?

Cea mai bună metodă de a trata hiperpigmentarea este să o previi. Și partea pozitivă e că nici măcar nu e atât de complicat pe cât ai crede. Specialiștii mizează pe doar două produse: crema cu protecție solară și antioxidanți.

Folosește zilnic o crema cu SPF (cel puțin 30). O greșeală frecventă pe care multe femei o fac, este faptul că o aplică doar pe timpul verii, sau al zilelor cu soare. O astfel de cremă trebuie să facă parte din rutina ta zilnică de îngrijire, indiferent de anotimp.

În ceea ce privește antioxidanții, cea mai frecventă recomandare a dermatologilor este vitamina C. Aceasta are o mulțime de beneficii, stimulează producția de colagen, reduce petele postacneice și îmbunătățește aspectul petelor pigmentare. Folosește un serum pe baza de vitamina C și aplică-l în fiecare zi pentru a observa o ameliorare a calității pielii.

Cum tratezi petele apărute?

Variantele sunt multiple, însă trebuie să știi că toate presupun un proces îndelungat, așa că trebuie să te înarmezi cu răbdare și perseverență.

Poți alege să folosești creme depigmentare care vor opri producția de melanină. Acestea sunt potrivite tuturor tipurilor de ten și au rezultate vizibile mai ales în cazul melasmei. Ingredientele pe care o astfel de cremă trebuie să le conțină sunt: vitamina B-3, hidrochinonă sau extract de lemn dulce.

O altă metodă o reprezintă peeling-ul chimic. Acesta este un tratament non-invaziv, care folosește acizi precum: glicolic, salicilic, tricloracetic sau alfa hidroxiacizi. Acest tip de peeling presupune o exfoliere a straturilor superficiale ale tegumentului prin aplicarea pe piele a mai multor agenți exfolianți. Dacă te hotărăști să apelezi la această metodă, trebuie să eviți expunerea la soare. În cazul în care însă o faci și nu folosești o cremă cu protecție solară, e posibil ca situația să se înrăutățească mai tare decât înainte de tratament. De asemenea, după procedură vei observa că pentru câteva zile pielea ta va fi roșie sau va crește riscul apariției unor iritații.

Tratamentul cu laser este o altă soluție împotriva petelor pigmentare. Datorită impulsului luminos, acesta intensifică metabolismul intracelular. Va corecta culoarea pielii și îți va oferi un aspect îmbunătățit al tenului, care va deveni mai luminos, și vizibil întinerit.

Poți opta de asemenea pentru dermabraziune, o metodă dermato-cosmetică care înlătura stratul superficial al epidermului. Cu ajutorul unei perii electrice care execută mișcări rotative extrem de rapide, pielea este exfoliată. În urma acestei proceduri pielea se regenerează, iar straturile nou formate îți vor oferi un ten fară imperfecțiuni.

Indiferent de ce metodă alegi, consultă-te înainte cu dermatologul tău pentru a decide ce tip de procedură este benefică pentru tine. De asemenea, nu este indicat să efectuezi aceste tratamente înainte de expunerea la soare, fiindcă e posibil nu numai să nu scapi de aceste pete, ci din contră, să agravezi afecțiunea.

Citește și:

Moduri prin care poți scăpa de ridurile din jurul ochilor

Foto: Imaxtree

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK