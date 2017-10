Greseli pe care s-ar putea sa le faci la aplicarea corectorului

Folosim corectorul pentru a masca imperfectiunile, insa daca nu il aplicam cum trebuie, riscam sa accentuam zonele cu probleme. De la acel aspect inestetic in zona ochilor, pana la accentuarea unor imperfectiuni, poti evita aceste situatii daca respecti cateva sfaturi.

Te privesti dintr-un singur punct cand aplici corectorul

Daca aplici produsul pentru micile imperfectiuni, este in regula, insa daca vrei sa acoperi cearcanele, incearca sa iti misti punctul din care te privesti. Cel mai bine este sa o oglinda mobila si sa te privesti din mai multe unghiuri. In felul acesta vei reusi sa aplici corectorul in zona potrivita. In plus, nu uita ca nu trebuie sa aplici doar pe cearcane, ci, pentru un efect natural, ar trebui sa intinzi produsul pe o portiune mai mare.

Folosesti prea mult produs

Stim ca vrei sa acoperi o zona cu probleme, insa daca aplici o cantitate mai mare de produs, nu vei face altceva decat sa atragi atentia asupra acelor imperfectiuni. Cel mai bine este sa aplici un strat pe care sa il intinzi foarte bine (totodata, este indicat sa folosesti si culorile de corectie). Prin blenduire, te asiguri ca produsul se imbina perfect cu restul produselor. Daca simti ca ai nevoie de mai multa acoperire, poti aplica inca putin corector, insa un singur strat este suficient.

Aplici corectorul inaintea fondului de ten

In functie de fondul de ten pe care il folosesti, stii deja ce acoperire are acesta. Cateodata s-ar putea sa nu ai nevoie de foarte multe produse, acesta reusind sa acopere zonele cu probleme. Daca vei aplica corectorul inaintea fondului de ten, risti sa faci greseala mentionata mai sus.

Nu folosesti formula potrivita

La fel ca in cazul fondului ten, este important sa gasesti o formula potrivita pentru tine si pentru zona pe care il vei folosi. Desigur, este mai usor sa folosesti acelasi corector pentru toata fata, insa ar trebui sa aplici formule diferite.

Pentru zona cearcanelor corectorul lichid este cel potrivit. Totodata, alege si tonurile potrivite. Incearca sa alegi un ton mai deschis pentru zona de sub ochi si un corector in culoarea ta pentru acoperirea imperfectiunilor.

Nu il folosesti pe pleoape

Daca nu folosesti de regula un primer pentru pleoape, ar trebui sa aplici corectorul, deoarece altfel va exista o diferenta foarte mare de culoare si nu va arata deloc placut. In plus, daca aplici corector, fardurile se vor fixa mai bine, astfel incat riscul ca acestea sa se intinda sunt mult mai mici.

Corectorul este indicat in unele cazuri si pentru buze. In felul acesta vei neutraliza culoarea naturala a buzelor, iar rujul va avea o nuanta mai apropiata de cea din tub. Totodata, va rezista mai mult.

Nu il folosesti pentru a corecta mici greseli

Cui nu i s-a intamplat sa aplice gresit eyeliner-ul sau rujul. Nu te grabi sa te demachiezi, ci incearca sa remediezi cu putin corector.

Aplica pudra

Daca vrei ca machiajul tau sa reziste intreaga zi, iar corectorul sa nu se stranga in ridurile fine, aplica intotdeauna pudra de fixare. Probabil ai auzit de acest truc deja, insa este un pas important pe care probabil ti se intampla sa il ignori.

Foto: Imaxtree