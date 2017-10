Eleganta si stilul frantuzoaicelor au fost intotdeauna apreciate, iar faptul ca arata mereu impecabil le face pe acestea sa fie si mai apreciate si, de ce nu, invidiate de restul femeilor. Desi secretele lor pot fi respectate cu usurinta, ti-am pregatit o lista cu 7 greseli de frumusete pe care frantuzoaicele nu le fac niciodata.

Daca nu respecti inca toate aceste reguli, destul de simple de altfel, poate este momentul sa o faci. Vei reusi sa ai un look impecabil, fara sa depui foarte mult efort.

1. Nu exagera cu produsele de hairstyling

Stim ca poate iti place parul drept sau ti-ai dori bucle perfect definite, insa utilizarea ustensilelor cu actiune termica dauneaza firului de par. Daca folosesti zilnic placa de par sau ondulator, parul tau va deveni tern, uscat si lipsit de vitalitate si este fix opusul a ceea ce iti doresti, nu? Accepta-ti podoaba capilara asa cum este ea din cand in cand si pentru a cuminti firele rebele foloseste un ulei de par. Vei fi multumita de rezultat.

2. Rujul pe dinti – inacceptabil!

Un lucru dizgratios, care se poate intampla oricui din pacate, este sa ai ruj pe dinti. Frantuzoaicele au un secret foarte util. Cunoscute pentru faptul ca poarta mereu ruj rosu, acestea pun indexul intre buze dupa aplicare rujului, asigurandu-se astfel ca elimina excesul care ar putea ajunge in zone nedorite. Ingenios, nu?

3. Nu exagera cu pensatul

Anii ’90 s-au dus si, desi in moda asistam la o revenire a acestora, acest lucru nu este valabil si in beauty. Asta inseamna ca nu trebuie sa exagerezi cu pensatul, forma naturala a sprancenelor fiind in continuare cea mai apreciata. Periaza-le mereu si foloseste un gel de fixare. Poti aplica si fard, insa trebuie sa stii foarte bine sa le conturezi. Liniile trasate in afara liniei naturale arata complet ridicol.

4. Fii atenta la manichiura

Ai vazut vreodata vreo frantuzoaica cu manichiura stricata? Nu sta niciodata cu oja sarita pe unghii. Asigura-te ca respecti toti pasii (baza, lacul de unghii, top coat) atunci cand o aplici si daca observi ca aceasta se strica, incearca sa iti faci cat mai repede o noua programare.

5. Nu folosi nuanta gresita de fond de ten

Sa iti gasesti nuanta perfecta de fond de ten este intotdeauna o provocare. In magazin din cauza luminii tenul arata perfect, insa atunci cand iesi pe strada observi efectul de masca. In acest caz cel mai bine este testezi fondul de ten, iar apoi sa iesi in lumina naturala si sa analizezi cu atentie.

Totodata, frantuzoaicele nu aplica niciodata un strat foarte gros de fond de ten. Arata inestetic asa ca prefera un machiaj cat mai usor si natural. Se va aplica mai usor si se va potrivi mult mai bine.

6. Nu exagera cu machiajul de contouring

Contouring-ul este out, insa recunoastem, poate fi util, dar doar daca este aplicat corespunzator. Cel mai bine este sa iti pui in evidenta trasaturile, insa fara prea multe produse de make-up. Aplica putin bronzer si iluminator in zonele in care ai nevoie. Poti folosi un ulei de fata pentru a accentua anumite zone, daca iti doresti asta.

7. Nu te culca nemachiata

Aceasta este poate cea mai importanta regula si nu apartine neaparat frantuzoaicelor, insa acestea chiar par sa o respecte. Demachiaza-te si curata tenul in profunzime inainte sa te culci, mai ales daca ai avut un machiaj puternic in ziua respectiva. Pentru a te asigura ca nu uiti acest pas, lasa pe noptiera demachiantul si dischetele de bumbac sau, si mai usor, servetele demachiante.

Daca vei acorda atentie acestor detalii vei avea si tu un look perfect. C’est magnifique!

Foto: Imaxtree