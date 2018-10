Givenchy a dezvăluit noua variantă a clasicului parfum L’INTERDIT printr-un eveniment spectaculos

Conceptul de L’Interdit s-a născut în 1957 sub forma unui parfum creat pentru Audrey Hepburn. În 2018, parfumul L’Interdit spune o poveste cu totul nouă. The Thrill of the Forbidden a fost conceptul petrecerii de lansare a parfumului în România și i-a provocat pe cei prezenți să îmbrățiseze fiorul libertății și senzațiile interzise prin spațiile tematice puse la dispoziție. De la break room, tattoo room, photo room și până la confession room, invitații au avut ocazia să experimenteze universul îndrăzneț al unui parfum care trezește dorința de a sparge tiparele și de a întrece limitele.

De altfel, cei care au ales să se confeseze au avut surpriza să-i mărturisească păcatele lui Răzvan Fodor, iar, în camera foto, Vali Bărbulescu a fost cel care i-a îndemnat să se dezbrace de inhibiții. Andreea Esca, Andreea Raicu, Virgil Ianțu, Sore, Carmen Negoiță, Valentin Butnaru, Adina Buzatu, Adelina Pestrițu și Albertina Ionescu s-au aflat printre invitații care au urmărit în exclusivitate proiecția spotului L’Interdit, care o are în prim plan pe Rooney Mara, una dintre cele mai talentate actrițe ale generației sale.

Vedetele prezente la eveniment au acceptat provocarea ELLE de a răspunde la 3 întrebări „interzise”. Vizionează interviurile mai jos:

Cu o compoziție captivantă de flori albe, precum floarea de portocal, iasomie și tuberoză, parfumul este infuzat de note negre', de vetiver și patchouli. L’Interdit este despre încălcarea propriilor limite, despre curaj, feminitate și fiorul pe care ți-l oferă o senzație interzisă. L’Interdit este parfumul paradoxurilor. În el, lumina îmbrățișează obscuritatea, iar notele florale se contopesc cu acordurile întunecate. Noul L’Interdit este un parfum îndrăzneț, care reprezintă cheia unei uși care se deschide spre libertate.

