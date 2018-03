Găsește-ți cel mai bun iluminator, în funcție de tenul tău

Cel mai bun iluminator este cel care ți se potrivește cel mai bine – există multe tipuri, de la formule pudrate, la texturi lichide, batoane, sub formă de stilou sau ca bază. Misiunea ta este să depistezi ce variantă se pretează tipului tău de ten. Îți demascăm cele mai noi și performante iluminatoare, pentru o finisare glossy a tenului.

Iluminator, în funcție de tenul tău

TENUL USCAT. Când ai un ten uscat, prima grijă este hidratarea (creme, măști de față), iar apoi, folosirea unei baze de machiaj compusă din fond de ten și iluminator – vezi noua generație de Custom Glow Drops, de la Lancôme, care ajustează gradul de luminozitate, în funcție de ten, adăugându-se în fondul de ten folosit. Alege formule lichide și evită pudrele iluminatoare; și cele cremoase pot fi folosite, dacă tenul este bine hidratat, în prealabil; ne plac

TENUL GRAS. Acest tip de ten nu are nevoie de o bază iluminatoare pe întreaga față, ci doar în anumite puncte strategice, unde poate lift-a arcadele sau pomeții. Îți recomandăm iluminatoare care se aplică punctual, cum ar fi cele sub formă de stilou, ca Givenchy Mister Light Glow Corrective Pen, Benefit Watts-up Enlumineur sau By Terry Glow Expert Duo Stick. Se poate folosi și pudra iluminatoare, însă aplicată controlat, cu pensula; încearcă Sephora Face Shimmering Powder sau iluminatoarele NYX Cosmetics Love You So Mochi.

TEN NORMAL. Pe tenul normal se poate folosi orice tip de iluminator, chiar și cele cu aspect sticlos, manevrabile cu dibăcie și exclusiv cu pensula aplicatoare. Printre cele mai cool texturi iluminatoare lansate recent sunt: Maybelline NY Master Holographic Prismatic Highlighter și Too Faced Diamond Light Highlighter. Totuși, aceste formule cu pigmenți sticloși pot fi folosite pe anumite zone ale feței, pentru a atrage mai mult lumina, însă pentru a da un aspect radios întregului ten, alege baze iluminatoare.

Cert este ca iluminatorul nu trebuie să îți lpsească din trusa de machiaj, indiferent de anotimp, fie iarna, fie vară.

