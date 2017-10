Frumusetea este in ochii tai

Mereu am fost extrem de aspra cu criteriile de frumusete, atat la adresa mea, cat si la adresa altora. Poate e defect profesional, pentru ca ma pierd zilnic in pagini colorate sau galerii foto cu modele, citind despre tendinte, studiind celebritatile, iar poate asta ma determina sa confund frumusetea cu simetria. Sa fiu brutal de sincera, majoritatea oamenilor pe care ii cunosc nu mi se par frumosi. De fapt, cred ca mereu am fost la fel de rigida. Tin minte si acum o colega din scoala generala. Nu pot sa o descriu fara sa par rautacioasa, insa pot sa-ti spun ca nu se incadra deloc in canoanele frumusetii, in schimb ea se vedea irezistibila si drept urmare se comporta ca si cum ar fi.

Pentru mine, ca observator, era uimitor sa vad cum farmecul cuiva umbreste defectele fizice, cum charisma te face sa uiti de asimetrii. „Oare nu stie cum arata?!“, ma intrebam adesea, plina de admiratie. Dar ipoteza nu statea in picioare, pentru ca se uita in oglinda in fiecare pauza pentru a-si aplica strugurelul. Insa recent am aflat ca nici macar nu conteaza cum arati, ci cum te simti, comportamentul si energia pe care o transmiti influenteaza atitudinea celor din jur mai mult decat materia. De unde izvoraste aceasta super-putere?



In urma cu cateva saptamani am fost la Amsterdam pentru a participa la Philips Global Beauty Summit, o intrunire a specialistilor frumusetii cu presa de beauty, in care se prezinta inovatiile din domeniu si se discuta despre rezultatele Global Beauty Index, un studiu despre frumusete realizat pe un esantion de 11.000 de femei din intreaga lume. „In cadrul primului studiu de acest gen pe care l-am realizat in 2015 am aflat ca femeile isi doreau ca definitia frumusetii sa se extinda, sa depaseasca planul superficial, de la a fi frumoasa la a te simti frumoasa. Iar acest sentiment poate fi obtinut prin sport, obiceiuri sanatoase sau descoperirea diversitatii frumusetii. Se simtea o nevoie impetuoasa de schimbare, se dorea depasirea tiparelor, insa femeile gaseau ca e dificil sa ignore reprezentarile frumusetii impuse de societate“, spune Rianne Meijerman, Business Leader Beauty pentru Philips Personal Care.

Am fost extrem de surprinsa sa aflu ca japonezele, pe care le gasesc superbe, se considera frumoase in proportie de 26%, frantuzoaicele idolatrizate in intreaga lume pentru silueta si naturaletea lor au spus ca se considera frumoase doar in proportie de 41%, versus femeile din India, care au raspuns ca sunt frumoase in proportie de 96%. Citind aceste numere, daca e sa fim corecti, trebuie sa recunoastem ce e evident: frumusetea e doar o chestiune de perceptie. Desigur, sunt si niste parametri universali, precum simetria si sanatatea, care se traduce prin tinerete.

Insa acest atribut imbraca cu lejeritate multe femei din lumi diferite, dupa cum ne demonstreaza The Atlas of Beauty, proiectul fotografei Mihaela Noroc. Parcursul ei a devenit viral pentru ca ne povesteste in imagini vii si cateva cuvinte despre cat de diversa in tuse, culori si nuante poate fi frumusetea. Si de aceea, cu ocazia evenimentului, Philips a invitat-o pe Mihaela la Amsterdam sa prezinte o selectie de fotografii din atlas in cadrul unei expozitii speciale.