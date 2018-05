Frumusețe curată – tu știi ce conțin produsele cosmetice pe care le folosești?

Poate ai observat, în ultimul timp e foarte șic să ai defecte de vedere. Nu trebuie decât să mergi la o cafea într-un loc hip, cu design scandinav, ca să observi că aproape toți oamenii care te înconjoară au ochelari cu rame negre, de zici că ai nimerit la o reuniune a persoanelor cu probleme oftalmologice. Și nu e chiar așa, știu cazuri concrete de oameni care îi poartă pentru a căpăta o alură mai interesantă, de intelectuali neînțeleși. În pofida presiunii sociale, a dorinței de a fi în rând cu lumea, dar și a dioptriilor mele cu plus și minus, în principiu refuz să îi port. Pe de o parte pentru că nu mă pot obișnui cu ei, dar pe de altă parte pentru că am senzația că în timp îmi vor deforma trăsăturile. Știu, pare un motiv mai superficial decât dorința de a fi șic, însă acest lucru chiar se întâmplă, și am remarcat la mama mea mioapă ce efect poate avea în timp o pereche de ochelari purtată zilnic – crede-mă, nu e deloc dezirabil. Totuși, câteodată fac excepția de a-i folosi, dar nu atunci când merg la Alt Shift, ci când studiez etichetele cosmeticelor. De multe ori îi iau chiar și în cadă, pentru acolo mi se pare locul ideal de aburit lentile și de citit fiecare ingredient în detaliu.

Iar când sunt intrigată de un compus chimic, fie sun o prietenă farmacistă, care e o enciclopedie ambulantă de chimie organică, pentru explicații suplimentare, fie recurg la o aplicație pentru a-mi clarifica nelămuririle. Este vorba despre Clean Beauty, unul dintre cele mai revoluționare trend-uri în frumusețe la momentul actual, dar și un app realizat de Laboratoire Officinea, care ajută muritoarele de rând să decripteze lista substanțelor prezente în produsele cosmetice și de igienă pe care le folosim.

Sistemul detectează în mod automat ingredientele controversate conținute de produsele de beauty, și anume pe cele suspectate că ar avea un efect asupra sistemului endocrin, conservanții riscanți, compușii iritanți sau comedogenici și nanoparticulele. Aplicația oferă informații despre mai mult de 800 de ingrediente și cunoaște substanțele care pot fi subiectul unor restricții ale legislației Uniunii Europene. Însă de unde a început pentru mine această preocupare pentru clean beauty? Este un derivat al fenomenului clean eating care m-a prins, la început mai mult din curiozitate, apoi l-am urmat din convingere, dar fară să devin habotnică. Însă, revenind la clean beauty, e un trend care a devenit atât de popular și datorită filosofiei de viață (de doi ani și datorită liniei de cosmetice) a actriței Gwyneth Paltrow. Țin minte și acum cât de ironizată era de presa mondială când și-a lansat site-ul de lifestyle Goop, și cât de pretențioase păreau opiniile ei. Dar acum, că e una dintre promotoarele unui trend care ia amploare la nivel global, nu mai râde nimeni.

Ce este clean beauty

S-a constatat o creștere în vânzări a produselor ce conțin ingrediente nutritive, naturale, iar acest lucru sugerează că ne pasă din ce în ce mai mult de ceea ce vine în contact cu pielea noastră. Trend-ul clean beauty se referă la produse cosmetice și de îngrijire non-toxice, fără ingrediente sintetice. Promotoarea tendinței este generația de millennials care cere produse ce își respectă promisiunile de marketing, dar fără să conțină substanțe nocive, deoarece nu sunt dispuși să își riște sănătatea sau starea de bine de dragul frumuseții.

De fapt, preocuparea pentru frumusețe din perspectiva sănătății a început cu mult înainte de clean eating sau de Goop, odată cu folosirea liberală a cuvântului „organic“, un termen care sună super, dar care se adresează și se aplică mai mult industriei alimentare decât celei de beauty. Și, oricum, e extrem de dificil pentru un produs să fie 100% organic din moment ce conține apă (despre care știm că are un circuit în natură). Acest termen a derivat și în alte etichete, precum green, botanic, natural, eco, pur, ce creează o aură etică și inspiră încredere, însă denumirile nu sunt întotdeauna foarte clare. Pe măsură ce această categorie a continuat să se dezvolte, termenul de natural a devenit cel mai popular, dar, din păcate, de multe ori nu prezintă mari garanții, deoarece industria de frumusețe la nivel internațional are niște reglementări destul de incerte.

OK, un produs poate fi natural pentru că are în compoziție foarte multe extrase botanice, însă intervine întrebarea: ce altceva conține? Gândește-te doar la sucurile denumite naturale, despre care, dacă e să le studiezi, afli că de fapt conțin doar 5% fructe. În plus, nu tot ce e natural e și benefic (de exemplu, plumbul sau mercurul). Și, în final, nu toate ingredientele sintetice sunt nocive.

Reîntoarcerea la natură

Astfel, revenim la frumusețea clean, care este noul natural. Nici unul dintre termeni nu are vreun protocol de clasificare cu certificări oficiale, și poate însemna altceva pentru fiecare. Însă când vorbim despre clean beauty, criteriul de bază este înțeles, și anume că se referă la cosmetice care nu conțin ingrediente despre care s-ar fi demonstrat că ar avea efecte nocive. Pur și simplu. Iar trend-ul nu se adresează unei nișe de ecologiști, ci unui public main- stream, care își dorește produse eficiente, fără compromisuri. Și din câte am observat în lansările de beauty ale ultimilor ani, are o influență masivă asupra pieței de cosmetice atât de lux, cât și de larg consum.

Brand-uri dedicate frumuseții clean precum The Detox Market, Shen, Beautycounter, Follain, Goop și Credo combină vânzarea de produse cu conținut educațional asupra ingredientelor, publicând detalii despre substanțele nocive pe care nu le vei găsi în gamele pe care le comercializează.

Cele mai demonizate ingrediente sunt perturbatorii hormonali endocrini, parabenii, compușii chimici pentru protecție solară (precum avobenzona și oxibenzona), substanțe suspecte sau demonstrate că ar fi cancerigene (anumiți conservanți și compuși ce eliberează formaldehidă), dar și parfum, unul dintre cele mai incerte ingrediente, care, folosit în cosmetice, poate ascunde orice altă substanță (în Uniunea Europeană există niște reglementări, dar în SUA opacitatea acestui așa-zis ingredient este perfect legală).

De ce nu adoptă toată lumea trend-ul clean beauty

Acum nu trebuie să îți imaginezi că brand-urile tale preferate conțin ingrediente nocive, piața de beauty face eforturi în vederea descoperirii unor compuși naturali, pentru a-i înlocui pe cei demonizați, și se investește foarte mult în cercetare. Însă motivul pentru care nu se întâmplă o abordare radicală este că credibilitatea unui brand se clădește în timp, iar noi, consumatorii, ne atașăm de texturi, arome și efecte pentru că folosirea cosmeticelor e o experiență atât senzorială, cât și emoțională. Drept urmare, o cremă ar putea să ne facă se ne simțim tinere doar pentru că are un efect răcoritor, sau parfumul unui blush ne poate aminti de o seară de vară în care am fost foarte fericite.

Decizia de cumpărare este de multe ori una emoțională, nu una pragmatică. Iar un switch la 180 de grade pentru o marcă de cosmetice poate însemna să își piardă fanii și reputația construite de-a lungul anilor.

Pe de altă parte, clean beauty duce pe multă lume cu gândul la cosmetice improvizate, făcute în curte de o gospodină. Ceea ce nu este deloc cazul, cele mai bune produse clean sunt stabile, cu ingrediente naturale și eficiente, având în spate studii clinice, și dau dovadă de înaltă performanță. Asta e direcția spre care ne îndreptăm. Și parcă, dintr-o dată, mi s-a luat vălul de pe ochi și parcă mi se pare foarte șic că fac parte dintr-o generație care poartă ochelari. Orice „pădure“ poate avea impostori, însă millennials văd lucrurile mult mai clar și chiar le schimbă. Iar eu o să-mi corectez dioptriile cu laser.

