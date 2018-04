FOREO UFO – Prima mască inteligentă din lume ce oferă tratamente faciale la nivel spa în doar 90 de secunde

Gigantul suedez FOREO anunță lansarea în retail a primului device smart-mask din lume, UFO (Ur Future Obsession) disponibil în Romania în magazinele Douglas și pe www.emag.ro

Încă de la lansarea din ianuarie la CES în Las Vegas, a fost clar că industria de beauty nu va mai fi la fel începând cu 2018, mai ales în ceea ce privește utilizarea măștilor cosmetice. Nu mai există scuze precum lipsa timpului pentru a nu ne îngriji tenul.

Aparatul este compatibil cu 2 tipuri de măști textile activate termic, de zi (Make My Day) și de noapte (Call It A Night), perfecte pentru a fi introduse în rutina zilnică de îngrijire.

Cei care deja au testat UFO au declarat ca măștile sunt “luxuriante, calmante, simple și ușor de folosit.”

FOREO UFO combină 6 tehnologii diferite pentru a crea un tratament facial spa acasă și anulează necesitatea de a utiliza măștile tradiționale care te țin nemișcată timp de 20 de minute pentru a-și produce efectele. Tehnologia Hyper-infusion combină căldura pentru a deschide porii, pulsațile T-Sonic ce infuzează ingredientele în profunzimea pielii și crio terapia ce conservă ingredientele active pentru o piele mai rezistentă.

Componentele ce transformă UFO într-un device magic sunt tratamentele cu terapie LED: albastru (anti-acnee), verde (anti-oboseala) și rosu (anti-aging).

Cand device-ul este pornit, rutina de 90 de secunde este simpla si creeaza dependenta: utilizatorul trece UFO pe suprafata pielii, bucurandu-se de caldura, racoare, aroma mastii alese si de tehnologia cu pulsatii cu calitati nutrive ce stimuleaza tenul in profunzime.

Mastile inteligente UFO sunt create în Korea, epicentrul mastilor textile si sunt realizate din micro-fibre moi. Fiecare formula este infuzata cu cele mai pure ingredinte ce includ substantele benefice pentru piele. Spre deosebire de majortatea mastilor textile de pe piata, mastile UFO nu contin parabeni, phenoxyethanol, silicon, disodium EDTA sau uleiuri minerale.

Masca Make My Day contine acid hialuronic si alge rosii care hidrateaza in profunzime, combinate cu protectie anti-poluare pentru un ten luminos.

Masca Call It A Night contine ulei de masline si ginseng care hranesc, revitalizeaza si hidrateaza pielea pe timpul noptii si ajuta regenerarea celulara.

Paul Peros, CEO-ul FOREO, insista ca UFO si mastile activate de acesta reprezinta mult mai mult decat o evolutie a mastilor traditionale: “Prin lansarea UFO, am impins încă odată limitele industriei de beauty spre un standard foarte înalt. Luăm cele mai recente tehnologii profesionale de beauty existente, tratamente ce pot costa sute de dolari și le incorporam în dispozitivul UFO ce eliberează întregul potențial al măștii de față și oferă o experiență luxuriantă și sezuala in confortul casei fiecaruia”.

“Oferim femeilor timp, eradicând nevoia pentru tratamente spa costisitoare, oferind confort printr-un ritual de frumusețe luxuriant, simplu, de top, cu rezultate vizibile obținute acasă” adaugă Paul Peros.

FOREO UFO este disponibil in 3 culori: roz perlat, fucsia si menta. Aparatul are un preț de retail de 1.299 lei și poate fi achiziționat în Romania de pe www.foreo.com, din magazinele Douglas și www.emag.ro

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK