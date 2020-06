Focus On: Puterea unui serum

În fiecare grup de prietene există o pasionată de beauty, gata să plătească pentru un bagaj extra în vacanțe, doar fiindcă nu se poate limita la un gel de curățare și o cremă. Dacă nu o poți identifica, asta înseamnă că probabil tu ești aceea. Dar nu-ți face griji, te înțeleg perfect!

Deși suntem ținta glumelor, în cele din urmă toată lumea vrea ceva din portfardurile noastre ticsite cu produse. În ultimul city break în care am mers cu prietenele mele, unul dintre subiectele dezbătute a fost legat de serumuri. „De ce ai nevoie de unul? Nu e suficientă o cremă hidratantă?” „NU!”, le-am răspuns dându-mi ochii peste cap. Și de aici am început o întreagă pledoarie pentru serumuri.

În primul rând, spre deosebire de creme, serumurile sunt mult mai concentrate, ceea ce face ca ingredientele active din compoziția lor să pătrundă direct în piele, nu să acționeze doar la suprafață. Nu au o textură foarte uleioasă, așa că nu trebuie să îți faci griji că îți vei simți tenul încărcat, chiar dacă te confrunți cu unul gras sau cu tendințe de îngrășare. Acționează ca o barieră împotriva factorilor agresivi de mediu și tratează eficient și rapid diverse imperfecțiuni ale tenului. Le poți folosi atât dimineața, cât și seara, după ce te-ai demachiat și ți-ai curățat tenul.

După ce ai aplicat câteva picături de serum, atât pe față, cât și pe gât, îți poți continua rutina de îngrijire, folosind crema preferată. Noaptea are loc procesul de regenerare a celulelor, așa că este necesar să folosești produse menite să accelereze detoxifierea și repararea pielii (Estée Lauder Advanced Night Repair e numai bun pentru fi folosit înainte de culcare).

Dar, indiferent de problema cu care te confrunți, pe piață există deja un serum care te poate ajuta. Dacă te lupți cu acnee, caută un produs care să conțină vitamina C, retinol sau acid salicilic, fiindcă aceste ingrediente ajută la reducerea inflamației (The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution, Revox Just Vitamin C 20% Antioxidant Serum, Mario Badescu Anti Acne Serum sunt doar câteva soluții).

Dacă ai o piele uscată sau vrei să diminuezi ridurile și liniile fine și să ai un ten mult mai ferm, orientează-te către serumuri care să conțină acid hialuronic, acid glicolic sau vitamina E (cum sunt Lancôme Advanced Génifique, LOréal Paris Revitalift Filler [HA], Chanel Blue Serum, Dior Capture Totale Super Potent Serum).

Folosirea unui serum este esențială dacă vrei să te bucuri de o piele sănătoasă, iar partea cea mai bună este că rezultatele sunt vizibile după doar o săptămână. Așa că, dacă încă nu ai inclus unul în rutina de îngrijire, e timpul să faci câteva achiziții!

