Esti pasionata de astrologie? Iata cele mai cool modele de manichiura pentru tine

Cand vine vorba despre astrologie poti fi in una dintre cele doua tabere: fie esti pasionata de astrologie si iti alegi partenerul in functie de compatibilitatea zodiilor voastre, fie nu crezi deloc in zodii si nu te intereseaza nimic legat de horoscop.

Oricum ar fi, nu poti nega faptul ca semnele zodiacale arata spectaculos ca modele pe unghiile tale.

Artistii din social media si-au manifestat atractia si interesul fata de horoscop prin intermediul unghiilor, creand niste modele spectaculoase de manichiura cu ajutorul unor efecte speciale, iar rezultatele sunt de-a dreptul originale.

Text: Madalina Preda

Foto: Instagram