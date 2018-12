ELLE International Beauty Awards 2019: Best Make up & Fragance

Află care sunt cele mai bune produse ale anului, votate de beauty editorii ELLE din 42 de țări. În urma unui proces complex de notare și explicații individuale, care se desfașoară pe parcursul multor luni de analiză, se cern formulele de top din toate cele șase categorii ale industriei, de la machiaj la îngrijirea feței, a corpului și a părului, până la cel mai bun parfum al anului și la cea mai nouă categorie: green face care.

Îți prezentăm best of beauty 2019 la categoriile Make up și Fragance!

Make up: Mascara: Chanel- Le Volume Révolution de Chanel

Make up: Foundation: Dior- Dior Backstage Face & Body Foundation

Make up: Lip Colour: Guerlain- Rouge G de Guerlain

Fragrance: Chloé- Nomade

