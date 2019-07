Despre parfumuri și emoții cu Amelie Jabban, Global Brand Manager Alexandre.J

Brand-ul de parfumerie de nișă Alexandre.J, cu un concept inovator în folosirea extractelor, este disponibil în România în exclusivitate în Beautik Haute Parfumerie, iar noi am participat la evenimentul de lansare a colecției de lux, unde am stat de vorbă cu Amelie Jabban, Global Brand Manager Alexandre.J.

ELLE: Este prima dată când vii in România?

Amelie Jabban: Nu… cred că este a treia oară.

ELLE: Ce-ți place în România?

Amelie Jabban: Poate o să te mire acest lucru, dar imaginea românilor în Franța nu este aceeași cu ce văd eu aici. Ceea ce consider că este foarte important este că România este o țară latină. Eu nu știam nimic de România înainte să vin pentru prima dată și înainte să vorbesc cu oamenii de aici. Este o atmosferă foarte latină printre oamenii de aici si aveți o cultură foarte bogată, oamenii sunt foarte primitori si prietenoși si asta pentru mine este foarte important atunci când călătoresc. Vorbesc serios, pentru mine este interesant să aflu cât mai multe despre istoria României, care este foarte complicată și cum s-a schimbat în timp.

ELLE: Spune-ne câteva lucruri despre Alexandre.J, despre povestea ta cu brandul.

A.J.: Este o poveste de familie. Eu am crescut de mică înconjurată de parfumuri, într-un mediu în care din orice se făceau parfumuri, cum ar fi, din bradul de crăciun sau din bijuterii. În 2011, lucram în New York și am fost sunată sa mă întorc în Franța pentru că tatăl meu, care a lucrat 30 de ani în industria parfumurilor, urma să-și lanseze un brand nou si m-a rugat să vin să-l ajut. El este un om cu o foarte mare experiență în domeniu si e pasionat de artă, cultură, călătorii… Ceea ce vrem noi să transmitem este întoarcerea în timp acum 100 de ani când parfumurile aveau o importanță foarte mare în viața unei persoane. Pe vremea aceea, sticlele de parfum nu erau un obiect de consumație, oamenii își puneau parfumul in baie si îl păstrau. Deci, am început să dezvoltăm acest concept al unui brand si al unor produse accesibile, dar în același timp de nișă, foarte sofisticate din punct de vedere al ambalajului si orientate spre domeniul artistic.

ELLE: Am văzut sticlele parfumurilor în Beautik Haute Parfumerie, arată superb!

A.J.: Da! Pentru ca specialitatea noastră este să combinăm ambalajul deosebit cu parfumul‚ Eau de Parfum, făcută de noua generație franceză de parfumerie. Deci nu este o companie obișnuită de parfumuri, noi încercăm să depășim zona de confort si să creăm o nouă direcție… Ai apucat să miroși parfumurile din noua colecție?

ELLE: Nu, nu încă, dar o voi face.

A.J.: Este remarcabilă aroma. Deci combinația dintre ambalaj, adică creația experienței vizuale, și aroma creează împreună o experiență completă clientului si atunci când văd prețul sunt foarte surprinși pentru că pot cumpăra mai multe si este ca și un cadou pentru oamenii care îl achiziționează.

ELLE: Deci această experiență face ca brandul să fie special, nu? Care este parfumul tău preferat?

A.J.: Sincer, nu am unul pe care să-l prefer, toate îmi plac… în general îmi plac parfumurile care au o poveste, cele care arată povestea din spate. De exemplu, Altesse Mysore este unul dintre cele pe care le prefer pentru povestea lui este să recreeze sentimentul pe care îl ai când intri într-o piață de flori din India. Atunci când intri ai miros de piper roz, de iasomie, trandafiri uscați și lemn de santal și toate combinate te fac să simți ca și cum ai călători.

ELLE: Am văzut ca sunt 3 tipuri de colecții de parfumuri.

A.J.: Primul lucru pe care aș dori să-l menționez este că este exact aceeași situație ca a unui pictor care are mai multe tablouri. Multe firme de parfumuri au o sticlă obișnuită cu un sticker pe ea cu numele parfumului, la noi e complet altceva. Am vrut să fie exact ca în cazul unui pictor care are inspirație diferită pentru fiecare tablou.

ELLE: Cum ai putea să îți descrii brandul într-un singur cuvânt?

A.J.: Emoție!

ELLE: Observ căt de mult iubești brandul pentru că îți sclipesc ochii când vorbești de el. Care sunt trendurile din acest moment în parfumerie?

A.J.: Cred că anul acesta chihlimbarul se întoarce în trend, pentru că are niște note care au fost uitate timp de câțiva ani si cred că revine mirosul acesta acum. De aceea și noi am făcut unul dintre parfumuri cu chihlimbar și a ajuns să fie unul dintre best-seller-uri.

ELLE: Care este best-seller-ul brandului?

A.J.: Avem multe colecții, deci mai multe best-seller-uri, dar ce am observat este că oamenii preferă parfumurile misterioase, cu note orientale sau cele cu concentrație mare.

