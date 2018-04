Am descoperit fondul de ten ideal!

Ce ne dorim de la fondul de ten ideal? În ultimul timp, din ce în ce mai multe, pentru că tehnologiile au avansat suficient cât să avem speranța că într-o zi vom descoperi acea formulă care are aspect natural, ca un BB Cream, dar care totuși are putere de acoperire, pentru că altfel nu s-ar mai numi fond de ten. Apoi, știm de la dermatologi ca SPF-ul cremei și cel al fondului de ten nu se cumulează, iar în ultimul timp, formulele hidratante apărute pe piață nu mai au SPF decât dacă sunt special destinate protecției solare. Altfel, se presupune că o cremă are scopul de a îngriji și că fondul de ten care se aplică pe deasupra ar trebui să ne ferească de radiațiile solare. În plus, cine nu-și dorește acel fond de ten care rămâne pe piele, și nu pe mână, pe telefon, pe tastatură, pe clanțe sau pe cămașa iubitului?!

Noi credem că am descoperit soluția ideală odată cu ultima lansare Estée Lauder, Double Wear Stay-in-place SPF 10, o formulă care promite să “stea la locul ei” (iar dacă ar fi să luăm în considerare formulele anterioare Double Wear, am putea spune că e chiar așa!). Double Wear îți asigură un ten perfect și o piele proaspătă pe tot parcursul zilei, datorită formulei sale rezistentă la transfer și cu SPF 10 – un must pentru sezonul cald, dacă vrei să amâni îmbătrânirea.

Acest fond de ten cu stabilitate de lungă durată, ultra-rezistent, îți oferă acel chip uniform și luminos pe care ți-l dorești în orice situație, datorită filmului de polimeri care blochează pigmenții de culoare, împiedicând astfel schimbarea nuanței. Cu 24 h de rezistență extremă, acesta rezistă la caldură și la umiditate, deci sunt acoperite toate condițiile meteo. Cu o textură confortabilă și non-grasă, fondul de ten controlează excesul de sebum. Mai mult, nu conține parfum, compoziția e non-acneică și a fost supusă unor teste dermatologice si oftalmologice, super-safe.

Poți găsi Double Wear Stay-in-place SPF 10 într-o gamă diversă de nuanțe, potrivite pentru fiecare tonalitate a pielii, deci în mod sigur vei găsi ceea ce cauți! Formula are o acoperire mată, naturală, însă dacă e una dintre acele zile în care chiar ai nevoie de machiaj, mai poți aplica un strat de fond de ten exclusiv pe zona cu probleme. Shhh! Nu va ști nimeni.

Fondul de ten Estée Lauder Double Wear Stay-în-place SPF 10 este disponibil în 17 nuanțe, care pot fi folosite ca atare sau combinate între ele, pentru a obține mixul perfect. Prețul recomandat al unui fond de ten Estée Lauder Double Wear Stay-în-place SPF 10 este de 202 lei.

Dacă nu ești sigură de nuanța pe care trebuie să o alegi, îl poți testa în toate magazinele de beauty partenere (Sephora, Douglas, Marionnaud, Kendra), iar Beauty Advisors sunt acolo ca să te poată ajuta. De asemenea, iMatch, tehnologia dezvoltată de Estée Lauder care te ajută să îți descoperi nuanța perfectă, îți stă la dispoziție în magazinele Sephora și Douglas din Băneasa Shopping City.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK