De vorbă cu Ioana Stratulat, make-up artist oficial Maybelline NY despre tendințele în machiaj și New York Fashion Week

ELLE: Care sunt principalele tendințe de machiaj care se conturează pentru sezonul urmator?

Ioana Stratulat: Show-urile de la NYFW au adus pe podium lookuri strălucitoare, colorate și foarte creative. Vorbim despre gene îmbrăcate în mascara colorată, despre buze și ochi cu glitter, farduri de pleoape în nuanțe electrice, liner grafic, smokey eyes 70s inspired și chiar și despre body & face art. Numitorul comun rămâne pielea frumoasă și aproape nemachiată (a se citi – cu imperfecțiunile acoperite perfect însă într-un mod imperceptibil).

ELLE: Cum ți s-a părut experiența de a lucra din nou în backstage la New York Fashion Week?

Ioana Stratulat: Deși este deja al 3-lea an consecutiv în care am ocazia să particip la NYFW ca makeup artist în echipa Maybelline NY, recunosc că de fiecare dată am emoții: zumzetul, aglomerația, agitația, faptul că you make things happen, toate te fac să te simți de-a dreptul euforic.

ELLE: Care este cea mai memorabilă întâmplare de la New York Fashion Week?

Ioana Stratulat: În cei 3 ani de NYFW am legat prietenii cu mulți dintre makeup artiștii internaționali iar revederea cu ei la reuniunea Maybelline este întotdeauna pentru mine un moment memorabil.

ELLE: Pe care dintre look-urile realizate în backstage crezi că îl vei purta?

Ioana Stratulat: Cu siguranță look-ul creat de Erin Parsons pentru Discount Universe. Liner colorat pe toată pleoapa mobilă și buze intense.

ELLE: Care este cel mai nou truc de makeup pe care l-ai învățat la NYFW?

Ioana Stratulat: Un truc pe care îl știam dar nu l-am folosit până anul acesta a fost să diluez fondul de ten cu o cremă hidratantă. Finish-ul este transparent și dewy.

ELLE: Pentru sezonul acesta, care sunt trendurile care îți plac cel mai mult?

Ioana Stratulat: Mi-au plăcut genele îmbrăcate în roz intens de la Ulla Johnson, vibe-ul Studio 54 de la Naeem Kham cu draping și buze roșii lucioase și linerul colorat cu buze intense de la Discount Universe. Însă aștept și propunerile de la săptămânile modei din Europa.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK