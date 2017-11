De ce ne cade parul in sezonul rece?

Conform unui studiu realizat de-a lungul a sase ani de un grup de cercetatori suedezi, caderea parului e accelerata de sezonul rece si in cazul persoanelor perfect sanatoase.

De ce? Cheia ce ne ajuta sa intelegem acest proces sta in intelegerea ciclului de crestere al parului, ce preconfigureaza durata de viata a ficarui fir. Mai intai este faza anagena (de crestere), apoi cea catagena (de regresie), urmeaza cea telogena (faza de odihna a foliculului de par) iar la final e cea exogena (de cadere).

Iar ritmul caderii parului este masurat de la faza anagena la cea telogena, conform cercetarilor unui brand de par, Roots, iar aceasta se poate considera problematica atunci cand faza anagena se reduce si faza telogena creste. Viteza de crestere a parului se reduce la finalul verii (vremea calda grabeste circulatia sangvina iar acest lucru stimuleaza cresterea parului in lunile insorite), iar cand vine iarna, vei observa din ce in ce mai multe fire pe peria de par.

Iar daca acest fenomen e perfect natural, atunci nu sunt foarte multe de facut. Insa putem adopta anumite obiceiuri care ne pot ajuta sa iesim din iarna cu un par frumos.

Spala-ti parul regulat

Observam cat de mult par ne cade in timp ce il spalam, insa conform expertilor, acesta nu este un motiv de ingrijorare. Atata timp cat folosim folosim produse de calitate si renuntam pe cat posibil la coafarea lui, nu e cazul sa spalam parul mai rar. E de preferat sa folosesti pentru curatare un produs bland si sa iti periezi parul zilnic.

Coafeaza-te mai rar

Poate nu stiai, insa coafarea repetata cu produse fierbinti poate duce la pierderea ireversibila a parului. De aceea, e recomandat sa reducem coafatul pe cat de mult posibil sau sa folosesti produsele de styling la temperaturi reduse.

Foloseste produsele de styling cu masura

In perioada petrecerilor tindem sa folosim din ce in ce mai multe produse precum fixativul sau samponul uscat. Desi aceste produse de styling sunt OK la ocazii, folosirea lor in exces poate fi una dintre cauzele caderii parului.

Pluseaza cu vitamina D

Nu e nici la fel de wow precum o vacanta in tarile calde, dar nici pe de parte la fel de costisitoare… insa o cura de vitamina D pe parcursul lunilor reci poate fi exact acel element de care ai nevoie pentru a avea un par mai des.

Foto: Imaxtree