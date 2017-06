De ce ar trebui sa iti schimbi rutina de ingrijire in functie de fiecare sezon

A-ti schimba rutina de ingrijire in functie de sezon nu este deloc dificil. Trebuie doar sa stii ce produse ar trebui sa inlocuiesti si, mai exact, la ce ingrediente ar fi bine sa fii mai atenta.

Primavara

Dupa un sezon rece, care iti afecteaza pielea (indiferent de produsele pe care le folosesti, ti-ai dat seama ca aceasta este mai uscata decat in restul anului, din cauza frigului), este momentul sa ocupi de curatarea ei. Alege produse blande, care pot exfolia, fara a rani pielea.

Acest proces este foarte important, deoarece elimini celulele moarte, iar pielea ta va capata din nou stralucire. In plus, odata cu venirea primaverii, te bucuri din nou de o varietate de fructe si legume proaspete, asadar adauga-le in alimentatia ta, daca vrei ca pielea sa aiba o stralucire naturala.

Vara

Cel mai cald anotimp este o provocare. Pe langa temperaturile ridicate, apare si umezeala, ceea ce inseamna ca va exista un exces de sebum (glandele produc sebum in exces vara, deoarece uleiurile ajuta la racirea pielii).

Avand in vedere ca pielea ta va fi suficient de lucioasa, este bine sa eviti folosirea uleiurilor in exces. Alege in locul lor creme hidratante care au un factor de protectie de minimum 30. Avand in vedere ca vara inseamna automat si mersul la plaja, poti alege sa te bronzezi, insa asigura-te ca folosesti o crema cu SPF ridicat. Totodata, nu uita de par si scalp. Schimba la fiecare cateva zile modul in care iti prinzi parul (sau cararea) si alege un sampon care contine protectie UV.

Daca nu poti suporta o crema pe piele vara, alege in locul produselor obisnuite unele gel sau lapte, deoarece acestea se absorb mai usor.

Nu uita nici de balsamul de buze cu SPF si de un spray pentru racorire.

Toamna

Toamna este anotimpul in care iti vei pregati pielea pentru sezonul foarte rece. Asta inseamna ca este momentul sa iti hidratezi pielea suficient de bine, incat sa faca fata iernii geroase.

Avand in vedere ca aerul devine mai uscat, este foarte important sa ai grija de pielea ta si de buze, deoarece acestea se vor crapa cel mai usor. Daca pentru fata vei alege creme mai hidratante, ar fi bine sa faci acelasi lucru si pentru maini. Daca nu stiai, pielea mainilor este mai subtire decat cea a fetei si este mai predispusa ridurilor sau semnelor premature de imbatranire.

Cel mai bine este sa folosesti creme pentru maini sau corp fara parfum, deoarece acestea pot usca la randul lor pielea.

Citeste si:

7 trucuri de beauty pentru o vara fara bataie de cap

Iarna

Iarna este cel mai dur anotimp pentru pielea ta, mai ales daca este mai sensibila. Foloseste uleiuri si creme cat mai hidratante si nu uita de mastile de fata. Alege mereu ingrediente cat mai naturale. De exemplu, pentru hidratare poti folosi untul de cocos sau shea.

Fereste-te de dusurile fierbinti, deoarece iti vor usca pielea. Alege in schimb baile in care pui diferite uleiuri. Te vei relaxa, iar pielea ta va fi mai hidratata.

Daca ai un ten gras, poti folosi in continuare formulele pe baza de apa si, este important sa nu uiti nici atunci de cremele cu protectie solara.

Foto: