De ce ar trebui să incluzi vitamina C în ritualul tău de frumusețe

Vitamina C, cunoscută și sub numele de acid ascorbic, este un ingredient des întâlnit în majoritatea produselor de îngrijire. Fie că folosești o cremă care are la bază vitamina C sau doar local, pe anumite zone, beneficiile acesteia nu vor întârzia să apară. Protecția pe care o oferă este atât împotriva radicalilor liberi, care, de cele mai multe ori, duc la îmbătrânirea tenului, dar și a factorilor de mediu, cum ar fi raze solare sau poluarea din aer.

Fiind un ingredient antioxidant, acesta își pierde din eficiență dacă este expus la lumină și aer. Aplicată în fiecare dimineață, vitamina C acționează și la nivelul stresului, care din păcate ne afectează atât psihicul, cât și tenul zilnic, contribuind astfel la aspectul unui ten mult mai sănătos.

Beneficiile Vitaminei C:

1. Contribuie la formarea colagenului

Un aspect pe care trebuie să-l reții este faptul că pielea ta are nevoie de colagen. El este cunoscut drept o bază pentru pielea ta, iar din acest motiv, odată cu trecerea timpului, el tinde să se deterioreze. Vitamina C sintetizează colagenul, dar și elastina, pe care le pierdem în timp. Astfel, acționează ca un ingredient anti-îmbătrânire.

2. Reduce aspectul petelor pigmentare

Știm cât de deranjante pot fi petele pigmentare și cât de greu poate fi să le aduci la un aspect cât se poate de normal. Aceste pete sunt cauzate fie de timpul petrecut la soare fără a folosi o cremă cu factor de protecție, fie sunt pete postacneice. Vitamina C reușește să uniformizeze culoarea pielii, dar îi și redă strălucirea și luminozitatea. De asemenea, reface și pielea care are leziuni.

3. Vitamina C este un puternic antioxidant

Vitamina C este cunoscută pentru efectul său antioxidant pe care îl are în protejarea pielii împotriva radicalilor liberi, precum radiații solare, poluare, oxigen, care ne afectează pielea zilnic. Fiind un puternic antioxidant, acționează și la nivelul inflamațiilor, dar și al iritațiilor. În concentrații mari, de peste 15%, sau chiar în combinații cu alți antioxidanți, efectul său este mult mai ridicat.

4. Ajută la eficiența produselor cu factor de protecție

În combinație cu produsele care au factor de protecție solară, eficiența vitaminei C crește. Vitamina C este printre puținele ingrediente care se potrivește oricărui tip de piele. Pe lângă faptul că îți protejezi pielea împotriva razelor ultraviolete, pielea ta este stimulată în procesul de cicatrizare, dar și la menținerea aspectului sănătos. Din păcate, efectele îmbătrânirii premature a pielii se văd în timp, însă, este important să cercetezi din timp toate beneficiile pe care le are fiecare ingredient, înainte de începe un eventual tratament cu acele ingrediente.

Text: Iulia Braslasu

Foto: Instagram.com/lilyaldridge

