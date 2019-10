Cum te machiezi la facultate? 10 produse de beauty sub 100 de lei pentru un makeup reușit

La 20 de ani nu ai nevoie de multe artificii pentru a arăta bine, așa că mizează pe frumusețea naturală. Însă, pentru a-ți accentua trăsăturile, ți-am pregătit o listă cu zece produse de beauty sub 100 de lei care te vor ajuta să arăți perfect!

Mascara, The Colossal, Maybelline New York, 28 de lei

De-a lungul timpului am încercat multe tipuri de mascara, toate promițându-mi gene lungi, dese și de un negru intens. Ei bine, de la prezentarea de pe ambalaj la realitate este un drum lung. Însă, acest mascara a fost printre puținele care chiar a reușit să facă minuni. Chiar dacă l-am descoperit acum mulți ani, continuă să fie unul dintre preferatele mele. De ce? Genele mele nu sunt curbate în mod natural, și nici extrem de bogate, așa că mereu am căutat un produs care să poată ascundă aceste mici imperfecțiuni. Iar The Colossal reușește cu brio să ofere volum genelor și să îmi accentueze privirea, însă fără a o încarce inestetic. E suficient un singur strat, pentru a vedea diferența. Ce e însă important, este modul în care îl aplici. Pornește de la baza genelor către vârfuri, în mișcări de zig-zag.

Fond de ten, Power Stay, Avon, 45 de lei

Acest fond de ten este ideal dacă ai un ten gras sau cu tendințe de îngrășare. Cu toate ca are o formulă extrem de lejeră, îți va matifia tenul și va rezista până la 24 de ore. Aplică-l cu ajutorul unui beauty blender. După ce l-ai udat, răspândește fondul de ten cu mișcări de tapotare, începând din zona T și continuă către pomeți, gât și decolteu. Cum nimeni nu își dorește ca fondul de ten să arate ca o mască, asigură-te că blenduiești bine produsul, prin mișcări ample, de jos în sus.

Paletă fard de ochi, Eye Love Matte, Douglas, 97 de lei

Pentru machiajul ochilor alege nuanțe naturale, subtile, care să îți evidențieze în mod discret privirea. Poți combina cele două culori Shy și Cheeky din paleta Eye Love Matte de la Douglas pentru un look natural. Dacă simți însă nevoia să îți accentuezi mai mult privirea, poți opta pentru Relieved sau Bitter, însă asigură-te că stăpânești bine arta blending-ului.

Balsam de buze, Too Cool, Dinoplatz, 69 de lei

Trendul buzelor mate, perfect conturate este deja passé. Alege în schimb un balsam de buze, care nu numai că le va hidrata, dar le va oferi și un culoare naturală. Iar nuanța peachy este ideală pentru a crea un look de zi, și extrem de fresh.

Fard de obraz, Bourjois, 43 de lei

Blush-ul este unul dintre trucurile preferate ale makeup artiștilor când vor să creeze un machiaj plin de prospețime. Așa că, aplică un fard de obraz în nuanțe peachy în zona pomeților pentru a căpăta o îmbujorare naturală. De asemenea, dacă vrei să creezi un look unitar, poți folosi blush-ul chiar și pentru zona ochilor.

Tuș de ochi, Sephora, 37 de lei

Pentru prima zi de facultate, tușul poate fi opțional, însă dacă totuși îți dorești să folosești unul, cel de la Sephora este alegerea potrivită. Nu numai că este extrem de rezistent, însă este și ușor de folosit. Aplică-l sub forma unei linii subțiri, doar la baza genelor pentru a crea iluzia de mai mult volum.

Gel de sprâncene, Anastasia Beverly Hills, 53 de lei

Nu mai e nicio noutate că sprâncenele naturale sunt în tendințe de ceva sezoane încoace. Așa că, uită de conturarea lor perfectă și folosește doar un gel colorat. Le va fixa și în același timp, datorii pigmenților, va reuși să umple și golurile din sprâncene. Ai grijă însă să alegi nuanța potrivită, o culoare mult prea închisă îți va înăspri trăsăturile și nu îți va oferi un aspect natural.

Iluminator lichid, Becca, 76 de lei

Pentru a evidenția trăsăturile feței, alege un iluminator pe care să îl aplici doar în zonele cheie: pe vârful pomeților, pe podul nasului și deasupra buzei superioare, pe Arcul lui Cupidon. Alege însă un iluminator lichid, cum e cel de Becca, fiindcă spre deosebire de unul sub formă de pudră, acesta îți va aduce o strălucire mai naturală.

Corector, Infaillible, L’Oréal Paris , 42 de lei

Pentru a masca micile imperfecțiuni ale tenului, alege un corector, pe care îl poți folosi atât în zona ochilor, pentru a camufla cearcănele, dar și pe restul chipului pentru a estompa roșeața sau semnele post-acnee. Nu îl aplica însă în cantități prea mari, fiindcă va crea un efect de ten încărcat, deloc estetic.

Primer, Benefit, 70 de lei

Probabil una dintre cele mai frecvente probleme cu care tenul tău se confruntă acum sunt porii dilatați, punctele negre sau excesul de sebum. Dacă de multe ori observi că la câteva ore după ce ai aplicat un fond de ten cu proprietăți de matifiere, tenul tău începe să strălucească, mai ales în zona T, atunci îți recomand să folosești un primer. The Porefessional de la Benefit este o bază ideală pentru minimizarea porilor și pentru a oferi tenului un aspect mat.

