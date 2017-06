Cum sa te epilezi corect cu ceara chiar la tine acasa!

Epilarea cu ceara la domiciliu nu este chiar atat de complicata, iar daca o faci corect, poate fi chiar un mod ingenios de a scuti timp.

1. Cumpara-ti un kit de epilare care sa fie de calitate

Asadar, incepe prin a-ti cumpara o ceara foarte buna pentru epilare. De ce? Deoarece o ceara de calitate indeparteaza toate firele de par de la radacina, de la prima aplicare, fara a lasa fire de par mici dupa ce ati indepartat rapid prima banda folosita.

Daca jumatate din firele de par raman pe corp chiar si dupa ce ati indepartat banda de ceara folosita, atunci ar trebui pur si simplu sa o aruncati la cosul de gunoi si sa va cumparati un kit adecvat de ceara pentru utilizarea lui acasa.

2. Nu uita de exfolierea pielii inainte de epilare

Unul dintre cele mai importante lucruri inainte sa incepeti o sesiune de epilare, este sa va exfoliati pielea, pentru a indeparta celulele moarte. Astfel, vei expune mai bine firele de par si vrei preveni, de asemenea, crestea lor sub piele. Un scrub pentru corp sau o manusa de exfoliere trebuie sa fie printre cei mai buni prieteni ai tai.

3. Foloseste pudra de bebelusi inainte de epilare

Dupa ce iti exfoliezi pielea, aplica pudra de bebelus pe zonele care vor urma a fi epilate. Aceasta va absorbi tot ceea ce nu trebuie sa se afle pe pielea ta, iar epilarea va fi mult mai usoara.

4. Asigura-te cu lungimea parului este corespunzatoare

Pentru ca ceara sa indeparteze in mod eficient firele de par de la prima aplicare, acestea nu trebuie sa fie prea scurte sau chiar prea lungi. Aproximativ din trei in trei saptamani ar trebui sa va epilati pentru ca lungimea parului sa fie constanta si pregatita pentru epilare, adica aceasta trebuie sa se incadreze intre o patrime si trei patrimi de centimetru. Iar in cazul in care parul este mai lung, il poti taia cu o foarfeca, mai ales ca epilarea sa fie mai putin dureroasa.

5. Ceara trebuie sa aiba o temperatura stabila, testati-o inainte de utilizare

Daca ai pielea sensibila, e mai bine sa aplici o ceara care nu e foarte fierbinte (ceara fierbinte risca sa smulga si din pielea sensibila). Femeile care au probleme de circulatie trebuie sa foloseasca ceara rece, iar cele care au obiceiul sa se epileze cu lama trebuie sa opteze pentru o ceara mai densa, care sa smulga mai bine firele de par.

6. Indepartati parul din directia potritiva in timp ce va tineti pielea intinsa

Aplica intotdeauna ceara in directia cresterii firului de par, o va ajuta sa se lipeasca mult mai eficient. Dupa ce ai aplicat corespunzator ceara, pune banda pe picior si preseaz-o, in aceeasi directie, lasand-o acolo cateva secunde. Cand o vei indeparta, fa-o intr-o miscare foarte rapida, tinand in acelasi timp pielea intinsa. Trage banda fara ezitare, astfel incat toate firele de par sa fie trase din radacina. Daca e prima data cand incerci epilarea la domiciliu, atunci ar trebui sa ai pe cineva care sa te ajute. Pentru a indeparte reziduurile de ceara, poti folosi ulei de gatit sau de masline. Functioneaza perfect.

De asemenea, uleiul de bebelus este util in indepartarea acelor reziduuri de ceara, dar este si un hidratant foarte bun.

7. Hidrateaza pielea

Folosirea unui hidratant este valabila pentru orice tip de epilare la care veti apela acasa. Puteti flosi orice tip de hidratare dorita, de asemenea. De exemplu, aplicati geluri calmante cu aloe vera sau o crema hidratanta pentru a preveni uscarea si iritarea pielii.

