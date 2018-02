Dacă nu știi cum să folosești cel mai bine corectorul, ține cont de cele două aspecte importante: textura acestuia și modul în care îl aplici. Probabil, dacă ai intrat prin magazinele Sephora, Douglas, Marionnaud, etc., ai observat că au apărut foarte multe tipuri de pensule și aplicatoare, de nu știi care, ce face. Adevărul este că trebuie să fii make-up artist ca să fii la curent cu rolul fiecărei pensule și cu toate detaliile de care trebuie să ții cont, de la firele naturale, la cele sintetice, sau importanța formei fiecărei pensule!

Însă, unul dintre cele mai importante accesorii de machiaj, după burețelul beauty blender – prietenul fondului de ten –, este pensula pentru corector. De ce? Pentru că aceasta te ajută să aplici corectorul cu finețe și să îl fixezi mai bine decât ai face-o cu degetele, de exemplu, caz în care umezeala pielii împiedică distribuirea și menținerea texturii corectoare.

Cum să folosești cel mai bine corectorul: 5 reguli de aur

Dacă vrei să ascunzi o mică pată sau un coș minuscul

Este suficient să folosești un corector bun, urmat de un fond de ten cu acoperire mare. Când situația este mai gravă, înainte de orice, folosește o formulă color-corrector, direct pe zona cu probleme, și de abia apoi aplică corectorul clasic, cu ajutorul unei pensule de precizie, pentru a asigura o distribuire compactă a texturii și, la final, un fond de ten cu acoperire mare.

Ține cont că formulele color-corrector te ajută să maschezi diferențele cromatice de la nivelul tenului și reprezintă o soluție rapidă când vrei să maschezi vase sparte, zone galbene, terne, sau diverse semne: un corector verde camuflează roșeața lăsată de o acnee sau urmele de rozacee, iar unul galben ascunde petele

Când imperfecțiunile tenului sunt curente

Alege corectoare bune, folosite de experți, ca Bobbi Brown Corrector, Dior Fix It 2-in-1 Prime and Colour Correct, Laura Mercier Secret Camouflage Concealer, Nars Soft Matte Cream Concealer, MAC Studio Conceal and Correct Palette, Too Faced Born This Way Naturally Radiant Concealer, Benefit Boi-Ing Full Coverage Concealer, Anastasia Beverly Hills Concealer sau Lancôme Teint Idole Ultra Wear Camouflage Corrector.

Dacă ai tenul gras

Folosește mereu un corector oil-free, non-comedogenic și, de preferat, fără parfum. Pentru a acoperi cât mai bine imperfecțiunile, aplică treptat corectorul, puțin câte puțin, fără să încarci pensula din prima.

Aplicare precisă

Cele mai bune pensule pentru aplicarea precisă a corectorului: MAC Cosmetics 217 Blending Brush, Urban Decay Pro Domed Concealer Brush, Sephora Collection Pro Airbrush Concealer Brush #57.

Zona cearcănelor

Când ai nevoie de un corector doar pentru zona cearcănelor, alege unul cremos, mai potrivit acestei zone sensibile, unde pielea este mai subțire.

Adaugă acest produs în trusa de machiaj, pentru că te poate salva de multe ori, iar acum și știi cum să folosești cel mai bine corectorul.

