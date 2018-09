Cum să ai un ten strălucitor într-un mod natural

Cum să arăt bine dacă nu folosesc fondul de ten cu cea mai mare acoperire, dacă nu îmi exfoliez fața până la ultimul por sau dacă nu aplic cremă cu rigurozitate în fiecare dimineață și seară? Ei, și totuși lucrurile nu stăteau așa cum mă așteptăm, tenul meu nu avea luminozitatea pe care mi-o doream, elasticitatea la care visam ca să nu mai zic de coșurile care apăreau fix în cele mai nepotrivite momente. Făcând o introspecție mi-am dat seama că e nevoie de mai mult decât de un gel, de o cremă, că lucram doar la exterior când adevărată problemă pornea de fapt din interior. Mă hrăneam corespunzător, eram fericită, dormeam suficient, îmi dădeam voie să am momente de relaxare? Toți aceste factori îmi sabotau tot demersul și toată muncă pe care o depuneam pentru a avea un ten perfect făcând doar să îmi creeze și mai multe frustări.

Așa că am căutat sursa problemei, am analizat ce făceam greșit, de ce nu reușeam să am parte de strălucirea pe care mi-o doream și așa am ajuns la următoarele reguli de aur:

1. Mănâncă sănătos

Ești ceea ce mănânci! Alimentele procesate, zahărul, tutunul, toate acestea au repercusiuni directe asupra tenului și poate că momentan încă nu resimți acest lucru, însă odată cu înaintarea în vârstă tenul ajunge să reflecte obiceiurile alimentare nesănătoase din tinerețe. Consumă fructe și legume proaspete și asigură-te că ai o alimentație bogată în vitamina C și scăzută în grăsimi și zaharuri.

2. Protejează-te împotrivă soarelui

Expune-te cât mai puțin la soare sau măcar încearcă să o faci în intervalul orar cu risc mai scăzut al razelor UV. Soarele cauzează apariția ridurilor premature, a petelor și în cazuri extreme chiar a cancerului. Folosește de fiecare data când te expui la soare o cremă cu SPF.

3. Stresează-te mai puțin

Ai observat că în perioadele în care ești stresată tenul tău nu arată tocmai grozav? Că îți apăr mai multe coșuri decât în mod normal? Asta se datorează faptului că organismul produce o cantitate mai mare decât în mod normal de cortizol, cunoscut că fiind hormonul stresului ceea ce face că tenul tău să devină mai gras. Încearcă să meditezi în fiecare dimineață câte 10 minute sau înscrie-te la cursuri de yoga, te vor ajută să îți menții echilibrul și să faci față stresului cotidian.

4. Hidratează-te

Hidratează-te, hidratează-te și iar hidratează-te! O piele hidratata este și o piele luminoasă! Apa te ajută să îți detoxifici organismul, este eficientă împotriva constipației, diminuează și previne apariția acneei. Bea cel puțin 8 pahare de apa pe zi, iar pentru a fi sigură că nu uiți, îți poți seta chiar alarmă telefonului pentru a-ți aduce aminte că e timpul să te hidratezi.

5. Fă sport

Indiferent că e vorba de jogging, de mers cu bicicleta, de mers la sală, important este să o faci regulat. Mișcarea fizică îți activează circulația și de asemenea accelerează procesul de curățare al organismului. Uită-te cu atenție la tenul tău după o oră de antrenament și vei observa cum în timp va căpăta strălucirea la care râvneai.

6. Dormi suficient

Dacă nu dormi suficiente ore pe noapte, nu numai tu te vei simți obosită, ci și pielea ta, iar acest lucru se reflectă în accentuarea cearcănelor și în aspectul tern și îmbătrânit al tenului. Așa că asigură-te că dormi în fiecare noapte între șase și opt ore pentru ca în dimineața următoare tenul tău să strălucească și să fie fresh!

