Cum iti ajuti unghiile sa se refaca dupa manichiura cu gel

Unghii lucioase, tari, impecabile, rezistente… pe scurt, prea bune sa fie adevarate. Asta ofera o manichiura cu gel. Si chiar daca Miranda a zis ca unghiile artificiale sunt de prost gust inca de cand era Sex and the City la moda (deci nu puteam spune ca nu stiu), am fost dependenta ani de zile de acest artificiu pentru ca m-a ajutat in multe situatii sa arat prezentabil chiar daca nu aveam timp sa ajung la salon saptamanal.

Insa de ceva vreme am renuntat la gel, insa ce am gasit sub el? Niste unghii triste, casante, ingalbenite si uitate de vreme. Pentru a le ajuta sa se refaca, am incercat multe tips-uri. Iata care au functionat!

1. Taie-ti unghiile

Cu sunt mai lungi, cu atat unghiile sunt mai predispuse sa se rupa in decursul activitatilor cotidiene (precum deschisul portierei, inchisul nasturilor, schimbatul cearsafului). Pastreaza-ti unghiile la o lungime medie, rotunjite la colturi, pentru a preveni agatarea si ruperea lor.

2. Pileste-le si pe suprafata

Pentru a preveni exfolierea unghiilor, foloseste partea mai fina a pilei, numita si buffer, pentru a netezi suprafata unghiei de eventuale iregularitati. Bineinteles, si varfurile trebuie pilite cu constiinciozitate, insa probabil acesta e primul lucru la care te-ai gandit.

3. Imprieteneste-te cu crema de maini

Maseaza-ti cuticulele cu un ulei special de mai multe ori pe zi, apoi, pentru a amplifica efectul, foloseste o crema de maini foarte grasa. Aceasta creeaza o bariera hidratanta si uleiul e absorbit cu usurinta de patul unghial.

4. Foloseste un tratament pentru unghii

Ofera-le unghiilor o bine-meritata pauza renuntand pentru cateva saptamani la lacul de unghii colorat. Brandurile de nailcare au foarte multe variante de lac cu efect de fortificare a unghiilor si cu pigmenti luminosi ce camufleaza eventualele nuante de galbui si finisajul tern.

5. Lasa-ti cuticulele in pace!

Rezista tentatiei de a-ti taia cuticulele. Rolul lor e de a-ti proteja unghia ce creste dedesubt si de a-ti proteja organismul de microbi patogeni. Daca au tendinta se iti acopere unghia complet, le poti impinge usor cu un betisor de bambus. Dar trebuie sa stii ca atata timp cat cuticulele sunt foarte hidratate, acest lucru nu se va intampla.

Citeste si:

Cea mai cool nuanta de par a sezonului te va face sa visezi deja la vara

Foto: instagram.com/catalinanailexpert